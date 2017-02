Kraft setzt erneut auf Kernthema soziale Gerechtigkeit

vor 58 Minuten

DÜSSELDORF - Ministerpräsidentin Hannelore Kraft will die nordrhein-westfälische SPD erneut mit dem Kernthema soziale Gerechtigkeit in eine Landtagswahl führen.

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) steht vor einer richtungsweisenden Landtagswahl. © Rolf Vennenbernd/Archiv (dpa)



Bei einem außerordentlichen Parteitag der NRW-SPD in Düsseldorf bewirbt sich die Landeschefin um Platz 1 der Landesliste für die Wahl am 14. Mai. Die SPD-Delegierten werden am Nachmittag darüber abstimmen. In Wählerumfragen bleibt die rot-grüne Koalition weiterhin ohne Mehrheit.

Kraft betonte, Herzstück ihrer Politik bleibe das Programm "Kein Kind zurücklassen". Der Ertrag der Investitionen in eine vorbeugende Sozialpolitik werde sich aber vollständig erst in mehreren Jahren zeigen.

dpa