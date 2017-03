Kreise: Merkel will Trump am 14. März treffen

vor 29 Minuten

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den neuen US-Präsidenten Donald Trump am 14. März in Washington treffen. Das wurde in deutschen Regierungskreisen bestätigt.

Angela Merkel will den neuen US-Präsidenten Donald Trump am 14. März in Washington treffen. © Stefan Sauer/Archiv (dpa)



Ein Regierungssprecher in Berlin sagte auf Anfrage am Freitag, er wolle die Information nicht dementieren. Seit der Amtsübernahme Trumps am 20. Januar war mit Spannung erwartet worden, wann Merkel den neuen Präsidenten erstmals persönlich treffen wird.

dpa