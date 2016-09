Kremlpartei gewinnt verfassungsändernde Mehrheit

vor 1 Stunde

MOSKAU - Bei der Parlamentswahl in Russland hat sich die Kremlpartei Geeintes Russland eine verfassungsändernde Mehrheit gesichert. Allerdings erreichte die Wahlbeteiligung einen historischen Tiefstand von rund 48 Prozent.

Putin (r) nannte das Ergebnis ein Zeichen «wachsender politischer Reife» der Russen. © Alexei Druzhinin/Sputnik/Kremlin (dpa)



Nach Auszählung von mehr als 93 Prozent der Stimmen komme die Partei von Regierungschef Dmitri Medwedew auf 343 der 450 Mandate in der Staatsduma, teilte Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Montag in Moskau mit.

Nach offiziellen Angaben waren bei der Wahl 111 Millionen Menschen wahlberechtigt. © Maxim Shipenkov (dpa)



Die Abstimmung gilt als Testlauf für die Präsidentenwahl 2018, bei der eine weitere Kandidatur von Kremlchef Wladimir Putin erwartet wird. Die Beteiligung von weniger als der Hälfte der etwa 111 Millionen Wahlberechtigten war die niedrigste an Duma- oder Präsidentenwahlen seit Putins Wahl zum Staatschef im Jahr 2000.

Die Staatsduma ist das Unterhaus des russischen Parlaments. Gemeinsam mit dem Föderationsrat, der als Oberhaus die Regionen vertritt, ist die Duma für die Gesetzgebung zuständig. © Maxim Shipenkov (dpa)



Nach dem vorläufigen Ergebnis bilden die bisher im Parlament vertretenen Kommunisten (42 Sitze), die nationalistischen Liberaldemokraten (39) und die linke Partei Gerechtes Russland (23) weitere Fraktionen in der Duma. Sie gelten als «systemnahe Opposition». Die Parteien Rodina und Bürgerplattform sowie ein unabhängiger Kandidat errangen der Wahlkommission zufolge je ein Direktmandat.

Ein Mann studiert seinen Wahlzettel. Der Urnengang galt auch als Stimmungstest für die nächste Präsidentenwahl. © Maxim Shipenkov (dpa)



Den liberalen Oppositionsparteien Jabloko und Parnas gelang es nicht, die Unzufriedenheit über eine Wirtschaftskrise in Stimmen umzusetzen. Sie scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

Ein Soldat gibt in einem Wahllokal in der russischen Hauptstadt seine Stimme ab. © Sergei Ilnitsky (dpa)



Beobachter führen den Erfolg von Geeintes Russland auf eine Änderung im Wahlsystem zurück. Die 450 Mandate wurden diesmal je zur Hälfte nach Parteilisten und als Direktmandate in den Wahlkreisen vergeben.

Pamfilowa sagte, sie erwarte im Endergebnis keine großen Abweichungen. «Ich hoffe, dass dieses Resultat angemessen zeigt, wie es ist. Wenn jemand Zweifel hat, bitte, dann ist er herzlich willkommen, uns zu besuchen», sagte sie der Agentur Interfax zufolge.

Vor der Abstimmung hatte die angesehene Menschenrechtlerin Pamfilowa eine saubere Wahl versprochen und mit Rücktritt gedroht. Mehrere Parteien berichteten indes von Manipulationsversuchen. In einigen Wahllokalen warfen Mitglieder der Wahlkommission zahlreiche Stimmzettel in die Urnen, wie Mitschnitte aus Videokameras zeigten. Auch von Stimmenkauf und sogenannten Wahlkarussells, bei denen Bürger mehrfach abstimmen, schrieb die Zeitung «Kommersant». Pamfilowa kündigte Untersuchungen an.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überwachte die Wahl mit mehr als 460 Beobachtern. Am Nachmittag wollte sie in Moskau ihre Bewertung präsentieren.

2011 hatte Geeintes Russland mit 49,3 Prozent eine absolute Mehrheit von 238 Sitzen erhalten. Die Opposition hatte den Behörden massiven Betrug vorgeworfen. Die Abstimmung hatte die größten Massenproteste unter Putins Amtsführung ausgelöst.

Erstmals nahm auch die 2014 von Russland einverleibte Halbinsel Krim an der Dumawahl teil. Die Ukraine protestierte dagegen entschieden.

dpa