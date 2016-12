Es ist mehr als nur ein Turnier: Die Dart-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace zieht jährlich zehntausende Fans an. Verrückte Kostüme, originelle Fangesänge und leidenschaftliches Mitfiebern gehören inzwischen genauso zum Turnier wie die Pfeile und die Scheibe.

Kunst und Gastronomie direkt in Erlangen an der Regnitz: Die seit geraumer Zeit leerstehende Thalermühle wird von einem Privat-Investor komplett saniert und umgestaltet. Dieser will die Gebäude wieder mit Leben füllen: Neben Büros sollen Atelier-Räume und eine Gaststätte mit Biergarten entstehen. Zwar wird alles modernisiert, dennoch soll der alte Industrie-Charakter erhalten bleiben. Das Gebäude überzeugt mit einem Jugendstil-Treppenhaus, schmucken Fenstern und eleganten Stuckdeken.