Kristen Stewart wird ein "Engel für Charlie"

vor 1 Stunde

LOS ANGELES - Die Schauspielerinnen Kristen Stewart (28), Naomi Scott (25) und Ella Balinska (21) sind die neuen "Drei Engel für Charlie".

Kristen Stewart 2018 in Cannes. Foto: Arthur Mola (dpa)



Das Filmstudio Sony gab die neue Kino-Version der gleichnamigen Fernsehserie am Donnerstag bekannt. "Für mich steht "Drei Engel für Charlie" seit den 70er Jahren für das Abfeiern starker Frauen", teilte Regisseurin Elizabeth Banks ("Pitch Perfect 2") in einem Statement mit, aus dem mehrere US-Medien zitierten. Der Film soll Ende September 2019 in die Kinos kommen.

Die Krimiserie um drei junge Privatdetektivinnen und ihren mysteriösen Chef Charlie wurde von 1976 bis 1981 im US-Fernsehen ausgestrahlt. In zwei Kinofilmen spielten 2000 und 2003 Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu die Hauptrollen.

Die jungen "Engel" werden von US-"Twilight"-Star Stewart angeführt. Die Britin Scott spielt im kommenden "Aladdin"-Film von Guy Ritchie mit, Balinska gilt als Newcomerin und war in britischen Serien zu sehen, etwa bei "Inspector Barnaby". Regisseurin Banks wird den Film mitproduzieren, war am Drehbuch beteiligt und spielt ebenfalls eine Rolle vor der Kamera.

dpa