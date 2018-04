Ob Konzerte, Ausstellungen oder Großevents: nordbayern.de präsentiert eine Auswahl für den Terminkalender in Bildern.

"Wenn nicht wir" heißt das neue Album von Howard Carpendale. So heißt auch die aktuelle Tournee des Südafrikaners und das Lied, das mit rockigen Beats den Abend in der Nürnberger Meistersingerhalle eröffnet und seine Fans bis zum Ende seiner Show begeistert. Wir haben die Bilder!

Mit Hits wie "Bologna" und "Columbo" wurde die Wiener Band Wanda bekannt und natürlich durften diese Songs bei ihrem Auftritt in Fürth nicht fehlen. Mit einer furiosen Show begeisterten die fünf Österreicher am Dienstag die Zuschauer in der Stadthalle.