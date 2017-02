22. Filmfestival Türkei/Deutschland mit starken Filmen

Spannendes Kino am Puls der Zeit - Viele prominente Gäste - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Mit der Verleihung des Ehrenpreises an den großen türkischen Fotografen Ara Güler und den renommierten deutschen Kameramann Jürgen Jürges eröffnet am 4. März das 22. Filmfestival Türkei/Deutschland in der Nürnberger Tafelhalle. Insgesamt 40 Filme stehen bis 12. März auf dem Programm.

Eine zarte Coming-of-Age-Geschichte erzählt der türkische Wettbewerbsbeitrag "Rauf", der in einem Dorf in den kurdischen Bergen spielt. © Festival



Emanzipationsgeschichten, Liebesfilme, Filme, die die gesellschaftspolitischen Probleme in den Fokus nehmen und auch harte Kost, in der es um die Unterdrückung der Frau geht: Festivalpräsident Adil Kaya verspricht nicht nur ein spannendes, sondern auch ein sehr abwechslungsreiches Programm, das nah am Puls der Zeit ist. Neun Filme, vier türkische und fünf deutsche, laufen im Spielfilmwettbewerb. Den Juryvorsitz hat in diesem Jahr der renommierte Filmemacher Edgar Reitz ("Heimat"), der 2014 den Ehrenpreis des Festivals erhielt.

Einen weiten Bogen von Simon Verhoevens Komödienhit "Willkommen bei den Hartmanns" bis zum Dokudrama "Sagt Orhan Pamuk nicht, dass sein Roman Schnee in meinem Film vorkommt" von Riza Sönmez schlagen die Beiträge in der Reihe Filmlandschaften. Nach Zülfi Aladags Drama "Die Opfer – Vergesst mich nicht" über die vor allem an Türken begangenen Morde des Nationalsozialisten Untergrunds und den NSU-Prozess gibt es am 6. März eine Podiumsdiskussion unter dem Titel "Hat Deutschland aus dem Fall NSU gelernt?" Teilnehmen wird daran unter anderem der Münchner NSU-Anwalt Yavuz Narin.

Sehr politisch zeigen sich auch die jungen Regisseure im Kurzfilmwettbewerb. Und ein Renner ist mit über 2000 Schüler-Anmeldungen schon jetzt das Schulprogramm.

Zu zahlreichen Vorführungen werden wieder Filmschaffende zu Publikumsgesprächen erwartet. Gefeiert wird am 5. März auch der große türkische Komponist, Schriftsteller und Regisseur Zülfi Livaneli für sein Lebenswerk und sein humanistisches Engagement. Festivalzentrum ist wieder das Künstlerhaus in der Königstraße 93. Dort sind auch die Tickets erhältlich.

Weitere Infos unter www.fftd.net

ru