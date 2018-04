"3 Tage in Quiberon": Drama an der bretonischen Küste

NÜRNBERG - In Deutschland ist es Romy Schneider nie ganz gelungen, sich von ihrer Rolle als "Sissi" zu emanzipieren. In ihrem letzten Interview weigerte sie sich, über dieses Thema zu sprechen. In Emily Atefs "3 Tage in Quiberon" verkörpert Marie Bäumer die seelenwunde Schauspielerin.

Spaziergang an der Atlantikküste: An der Seite des vertrauten Star-Fotografen Robert Lebeck (Charly Hübner) fühlt sich Romy Schneider (Marie Bäumer) geborgen. © Pro Kino



Auf ihre Ähnlichkeit mit Romy Schneider ist Marie Bäumer in vielen Interviews angesprochen worden. Nun kann man sie in "3 Tage in Quiberon" zwei Stunden lang in der Rolle der Kino-Ikone auf der Leinwand sehen. Und sich spätestens nach der Hälfte des Films leicht dabei ertappen, dass man sie für die echte Romy hält. Das liegt nicht nur an den verblüffend ähnlichen Gesichtszügen der beiden Schaupielerinnen, sondern auch an der Machart des Films. Emily Atef hat sich für Schwarzweiß und das Cinemascope-Format entschieden, was dem Film und seiner Geschichte eine Atmosphäre von Vergangenem, mitunter auch Dokumentarischem verleiht.

Erzählt wird von einem Interview, das Romy Schneider, die in diesem Jahr 80 geworden wäre, vierzehn Monate vor ihrem Tod an der bretonischen Küste dem Stern-Journalisten Michael Jürgs tatsächlich gegeben hat. Zu dieser Zeit lebte die Schauspielerin längst in Frankreich und war zum Star des französischen Kinos avanciert, die deutsche Boulevard-Presse verzieh ihr diese Abtrünnigkeit nicht. Statt über ihre Filme schrieb man über ihre Skandale.

Herz auf der Zunge

Womöglich wollte die gebürtige Wienerin ihr Bild in der Öffentlichkeit korrigieren, zeigen, wie sie wirklich war, und hat sich deshalb auf das Gespräch mit Jürgs eingelassen. Vielleicht trug sie deshalb ihr Herz auf der Zunge und ließ sich tief in die Seele blicken. So jedenfalls legt es Emily Atefs Film nahe. Er zeigt aber vor allem eine extrem verwundbare und in ihren Stimmungen schwankende Frau, die sich in ihrer Situation besser nicht dem selbstgefälligen, steifen Pressemann (Robert Gwisdek) ausgeliefert hätte, der die Grenzen der Privatsphäre eiskalt ignoriert.

Sie empfängt ihn in einem Kurhotel in Quiberon, wo sie von Alkohol und Tabletten loskommen will - und viel raucht. Von Anfang an zwingt der Journalist sie in die Rolle einer Angeklagten, die ihre Persönlichkeit verteidigen muss. "Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und ich heiße Romy Schneider", gesteht sie einmal. Als Zuschauer ergreift man - wen wundert’s? - schnell Partei.

Mit von der Partie ist der berühmte Fotograf Robert Lebeck, ein Freund und Vertrauter der Schauspielerin, der die Aufnahmen zum Interview liefern soll. Charly Hübner, ein guter und bewährter Schauspieler, wirkt in dieser Rolle allerdings immer ein bisschen verloren und unentschlossen.

Die teils sehr intimen Bilder, die Lebeck 1981 während der realen Tage am Strand, im Hotelzimmer und im Restaurant mit seiner Nikon machte, sind heute legendär. Und Emily Atef hat sich sichtlich von ihnen inspirieren lassen. Lebecks Motive sind Teil ihrer Inszenierung, die sich ohne eigenen Interpretationsansatz auf die bloße Nacherzählung der Ereignisse beschränkt. Wie groß die Distanz zwischen dem manipulativen und provozierenden Jürgs und Schneider ist, fängt die Kamera gekonnt ein. Während der Interview-Szenen schwenkt sie in scharfen Schnitten und im extremen Close up von einem zum anderen. Nähe ist bestenfalls möglich, wenn spät abends im Restaurant der Champagner fließt.

Verzweiflung und Ausgelassenheit

Marie Bäumer ist in diesem Film nicht nur wegen der Ähnlichkeit mit Romy Schneider eine Bank. Überaus glaubhaft vermittelt sie die Seelenzustände ihrer Figur, die ständig zwischen Verzweiflung und aufgekratzter Ausgelassenheit schwankt. Mit großer Selbstverständlichkeit spielt sie den Star, der sich ohne Allüren und "très sympa" auf Augenhöhe mit den Fans begibt, und dem bald darauf die Kraft fehlt, um mit dem eigenen Sohn zu telefonieren. Genau wie Birgit Minichmayr, die Romys bodenständige, kluge und zurückhaltende Freundin Hilde verkörpert, bietet Bäumer echtes Schauspieler-Kino. Dass der Film einige Längen hat, liegt sicher nicht an ihr. (D/A/F/115 Min.)

Birgit Nüchterlein