"4 Blocks" ist zurück: Das ist der Starttermin der neuen Staffel

Der arabische Hamady-Clan kämpft um die Vorherrschaft in Berlin - vor 2 Stunden

BERLIN - Sie räumte zahlreiche Auszeichnungen ab und sorgte für einen wahren Hype in Deutschland. Die Serie "4 Blocks" um Hauptdarsteller Kida Khodr Ramadan ist zurück und stehen kurz vor der Ausstrahlung der zweiten Staffel, wie der Sender TNT-Serie am Dienstag mitteilte.

"In Berlin spricht man jetzt arabisch", so lautete das Motto in der ersten Staffel von "4 Blocks". Im Oktober erfahren alle Serien-Fans, wie es mit den Hamadys weitergehen wird. © TM & © Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner Company / Hans Starck



14 Preise heimsten sie mit der ersten Staffel ein - entsprechend groß war das Lob für Regisseur Marvin Kren und Hauptdarsteller Kida Khodr Ramadan alias Clan-Chef Toni Hamady. "4 Blocks" hat die deutsche Fernsehkultur verändert und gezeigt, dass es nicht immer überbezahlte Schauspieler braucht, um eine gute Serie zu produzieren.

Die Familie um die beiden Brüder Toni (Kida Ramadan) und Abbas (Veysel Gelin), sowie Schwester Amara (Almila Bagriacik) und Schwager Latif (Wasiem Taha/Massiv) hat zahlreiche Menschen begeistert, die nun natürlich wissen wollen, wie es mit den Hamadys weitergeht.

Am Dienstag veröffentlichte der Privatsender TNT in einem kurzen Trailer, wie lange sich die "4 Blocks"-Fans noch gedulden müssen. Am 11. Oktober startet die zweite Staffel mit neuen Folgen immer donnerstags um 21 Uhr.

Besonders gespannt darf man auf die "Neuzugänge" im Cast sein - unter anderem hat man sich deutschlandweite Bekanntheiten wie den Rapper Gzuz, die Sängerin Eunique und Schauspieler Uwe Preuss mit ins Boot geholt. Und natürlich wird es hochinteressant zu beobachten sein, welche Schachzüge Toni Hamady anwenden wird, um seine Familie wieder zurück zu alter Stärke zu führen.

Denn nachdem der Streit mit der verfeindeten Rockerbande "Cthulhu" in einem Blutbad endete, versucht Toni alles dafür zu tun, den Einfluss der Familie wieder zu stärken. Dabei geraten die Hamadys mit der reichen libanesischen Familie Al-Saafi in Konflikt, die schon in Staffel eins einen kurzen Auftritt hatte. In Berlin spricht man bald also wieder arabisch.

Tarik Vahle Online-Redaktion E-Mail