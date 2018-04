40 Jahre "Dallas": Wie die Soap zum ersten globalen Hit wurde

NÜRNBERG - Weltweite Seriensensationen sind heutzutage längst keine Seltenheit mehr, zuerst gelang es aber "Dallas" über Kontinente und Kulturen hinweg einen Hype zu erzeugen. Warum fand das durch und durch amerikanische Format in aller Welt Anklang und was ist vom Erfolg heute noch übrig?

Die Hauptdarsteller der US-Fernsehserie "Dallas" (v.l. hinten): Larry Hagmann als Fiesling J. R. Ewing, Linda Gray als dessen Frau Sue-Ellen, Jim Davis als Vater Jock Ewing, Patrick Duffy als J. R.s "guter" Bruder Bobby Ewing und Victoria Principal als dessen Frau Pamela Ewing. Vorne im Stuhl sitzend Barbara Bel Geddes als Jocks Ehefrau Miss Ellie Ewing und daneben Charlene Tilton als Enkelin Lucy Foto: dpa



J.R. Ewing wandert durch die dunklen Büroräume seines Öl-Imperiums. Am Ende eines harten Arbeitstags holt sich der Geschäftsmann noch einen Kaffee, dann blickt er verträumt durch das große Fenster seines Arbeitszimmers auf seine Stadt hinaus - "Dallas". Doch er ist nicht alleine in seinem Firmensitz. Als der adrett gekleidete Texaner ein Geräusch hört, sieht er sich nach deren Ursprung um. Aus der Sicht eines unbekannten Täters sehen Zuschauer dann, wie J.R. zu Boden sinkt, getroffen von zwei Pistolenschüssen. Das Bild färbt sich schwarz, der Abspann läuft - und Fernsehende rund um den Globus können ihren Augen nicht trauen.

"Dallas" machte den "Cliffhanger" groß

Dass Serien wirklich noch einen kulturellen Einfluss ausüben, wird heute immer schwerer. "Dallas" gelang dies, weltweit zum ersten Mal. Mit nur einer legendären Episode prägte die Serie von US-Sender CBS einen Generationen überdauernden Fachterminus. In der finalen Episode "Abrechnung" aus der dritten Staffel von "Dallas" erschoss ein Unbekannter die Serienfigur J.R. - einen Charakter, den die New York Times 1980 als "scheußlichsten Mann im Fernsehen, so korrupt, so gemein und diabolisch" beschrieb, "dass er zum Hochgenuss für knapp eine Viertel Milliarde Menschen weltweit wurde" - kurzum: Die populärste Figur des Formats.

Die zwei Schüsse, die J.R. Ewing niederstreckten, beförderten den "Cliffhanger" ins kollektive Bewusstsein von Serienfans aller Länder und ließen ihn zum stilprägenden Mittel werden - zunächst vor allem unter Soaps, später auch für andere TV-Dramen. Es ist jenes Autoren-Werkzeug, das Zuschauer am Ende von "Game of Thrones" und "The Walking Dead" ab der Einblendung eines Episoden-Abspanns umtreibt und zum Einschalten in der kommenden Woche bewegt. "Dallas" machte den "Cliffhanger" groß und noch heute zehrt das Fernsehen davon. "Der Denver-Clan" von Konkurrenzsender ABC ritt später mithilfe eines ähnlichen Konzepts die Erfolgswelle von "Dallas" und versuchte sich an eigenen Cliffhangern. Episoden wie das "Moldavian Massacre" sollten bei "Denver-Clan"-Fans einen ähnlichen Effekt erzielen.

Das Staffelfinale der dritten Runde "Dallas" hatte zuvor eine acht Monate andauernde Hysterie unter Fans der Serie ausgelöst. Hatte in Staffel drei noch durchschnittlich ein Fünftel aller in den USA lebenden 18- bis 49-Jährigen die Serie pro Ausgabe verfolgt, stieg der Mittelwert im Rahmen der darauffolgenden Staffel auf 27,6 Prozent. Als die vierte Episode in Staffel vier versprach, den Täter des J.R.-Attentats aufzulösen, erzielte "Dallas" mit 90 Millionen Zuschauern in den USA einen neuen Rekord. Die besagte Zuschauer bildete damals mehr als die Hälfte aller US-Haushalte ab. Die Frage "Wer erschoss J.R.?" ließen sich letztlich insgesamt etwa 360 Millionen Fernsehzuschauer weltweit beantworten. Dank des "Cliffhangers".

Der erste globale Serienhit

Nicht einmal ansatzweise hatte eine Serie zuvor so viele Menschen erreicht. Ist dieser Tage in Zusammenhang mit Serien von Welthits die Rede, fallen Bezüge überhaupt nicht mehr schwer. Manch ein Serienfan wird das weltweit in unzählige Länder verkaufte "Grey's Anatomy", Kritiker-Lieblinge wie "Homeland" oder neuere Sensationen aus dem Bereich des Streaming wie "Orange Is the New Black" nennen. Die Mutter aller globalen Serienhits hat mit den genannten Formaten inhaltlich fast gar nichts gemeinsam. Trotzdem kommt "Dallas" auf ein Vielfaches an Episoden und lieferte zu seiner Zeit noch mehr Gesprächsstoff.

"Dallas" wird am 2. April 40 Jahre alt und vom Erfolg der Seifenoper, die im Jahr 1978 ihre Weltpremiere bei CBS feierte, können Serienformate heutzutage nur träumen. Zwar erhalten professionell produzierte Serien aufgrund des immer größer werdenden Interesses an fortlaufend erzählten Stoffen und weltweit operierenden Vertreibern wesentlich leichter Zugang zu einem Weltpublikum als noch vor vier Dekaden. Auf einem sich immer weiter diversifizierenden TV-Markt konkurrieren die Serien jedoch auch immer härter um die Aufmerksamkeit von Serien-Liebhabern.

Wie "Dallas" kulturelle Grenzen überwand

Miss Ellie (Barabara Bel Geddes, M) mit ihren Söhnen J. R. Ewing (Larry Hagman, l) und Bobby Ewing (Patrick Duffy, r) in der US-Fernsehserie "Dallas". Mit dem schmierigen Helden J.R. Ewing - ein skrupelloser Mann, den zu hassen ein Vergnügen war - wurden die frühen Vorstellungen vom Fernsehen als moralischer Instanz begraben. Foto: dpa / Warner Home Video



Besagte Aufmerksamkeit erhielt "Dallas" auch in Deutschland zur Genüge. Bis die Serie ihren Weg nach Deutschland gefunden hatte, vergingen allerdings drei lange Jahre. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sträubten sich damals, die Seifenoper um Intrigen und Machtspiele im Rahmen der erbitterten Fehden zweier texanischer Familien ins Programm aufzunehmen. Ein Grund soll die vermeintliche Verherrlichung von Gewalt gewesen sein. Erst am 30. Juni 1981 strahlte Das Erste dann die Deutschlandpremiere aus. Der Erfolg der Serie, die zu diesem Zeitpunkt schon in 70 Länder verkauft worden war, konnte einfach nicht mehr ignoriert werden. Zwar zeigte die ARD sieben Episoden der ersten drei Staffeln aufgrund der Behandlung von Themen wie Homosexualität oder Gewalt nicht, die Aufregung um "Dallas" konnte aber nicht mehr gestoppt werden. Die Serie überrollte Fernseh-Deutschland wie eine Dampfwalze.

Im Zuge des weltweiten Erfolgs stellten sich rasch Wissenschaftler die Frage: Wie kann die Serie um diese so durch und durch amerikanische Familie Ewing, ihr texanisches Öl-Imperium und ihre kapitalistische Geld-Obsession in so vielen verschiedenen Kulturkreisen Anklang finden? Entziehen diese spezifisch US-amerikanischen Aspekte, die ein westliches Lebensgefühl vermitteln, nicht jede Identifikations-Grundlage in Ländern wie Russland, China oder dem Nahen Osten?

Die interkulturelle Studie "Interacting with Dallas" der Kommunikationswissenschaftler Elihu Katz und Tamar Liebes suchte im Jahr 1990 Antworten darauf. Darin führten die Forschenden insgesamt 55 Diskussionen in kleinen Gruppen innerhalb eines Kulturraums. Zunächst sahen die Gruppen zusammen eine "Dallas"-Episode, danach sollten sie über die Vorkomnisse sprechen. Trotz unterschiedlicher Lebenswelten konnten alle Zuschauer eine zusammenhängende Geschichte der Ereignisse innerhalb der Episode erzählen. Die Kulturen unterschieden sich aber in ihrer soziologischen, psychologischen und ideologischen Herangehensweise an die Erzählung.

So sprachen etwa US-amerikanische Zuschauer häufig nicht über die Charaktere, sondern über die kultgewordenen Darsteller oder versuchten sich an einem Erklärungsversuch darüber, warum sie es lieben, Charaktere wie J.R. zu hassen. Eine arabische Gruppe verglich die dargestellten Geschlechterrollen und Familienbilder mit denen innerhalb ihrer eigenen Kultur. Auch im Nahen Osten war die Serie in den 80ern populär. Beobachter einer jüdischen Gemeinde in Israel interpretierten die Serie als grundlegenden Kommentar auf die Natur des Menschen. Russische Zuschauer suchten inmitten des Ost-West-Konflikts derweil nach manipulativen Botschaften seitens der Figuren und vermuteten Versuche möglicher ideologischer Beeinflussung in der Serie.

Die unglückliche Ehe zwischen J.R. und Sue-Ellen stellte kulturelle Vorstellungen zu Familie in aller Welt auf den Prüfstand. Der Geschäftsmann ging seiner alkoholkranken Ehefrau fremd, trotzdem versammelte sich die Familie immer gemeinsam am Esstisch. Foto: dpa



Die Autoren der Studie erklärten sich den Erfolg der Serie durch die Schlüsse, die sie aus den Diskussionsprotokollen zogen, etwa so: Weil "Dallas" universelle Themen wie Familie und soziale Beziehungen behandelt, die jedem Zuschauer einen Vergleich mit sich selbst gewähren, provoziert die Soap Diskussionen. Das Format biete ein Forum, in dem Zuschauer ihre eigene Identität und die Gesellschaft, in der sie leben, reflektieren können. So verglichen sich viele Personen in den Diskussionsgruppen mit den Serienfiguren und versetzten sich in sie hinein.

Die Washington Post behauptete vor zehn Jahren, dass der Einfluss, den "Dallas" in den 80er Jahren auf Ostblock-Staat Rumänien ausübte, besonders folgenschwer gewesen sein soll. Der rumänische Präsident Nicolae Ceaușescu erlaubte "Dallas" damals als eine von wenigen westlichen Fernsehsendungen im kommunistischen Staat - im Glauben, dass das Volk vom ausufernd abgebildeten Kapitalismus weiter abgeschreckt werden würde. Stattdessen sollen die Rumänen bald Gefallen am luxuriösen Lebensstil der Protagonisten gefunden haben. Am Weihnachtstag 1989 wurde Ceaușescu gestürzt und zusammen mit seiner Frau hingerichtet. "Dallas" war eines der ersten Formate, das im nun freien rumänischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Die US-Zeitung glaubt, auch "Dallas" habe zur rumänischen Revolution beigetragen. Ob dies wirklich der Fall war, lässt sich jedoch nicht zweifelsfrei klären.

Was bleibt vom "Dallas"-Mega-Erfolg?

Die Neuauflage von "Dallas", an der sich US-Kabelsender TNT ab dem Jahr 2012 versuchte, konnte nicht an die früheren Erfolge anknüpfen. Nach drei Staffeln war Schluss. Hierzulande lief die Serie bei RTL ohne großen Erfolg. Foto: 2013 WBEI /dpa



Trotz neuen Dimensionen des Erfolgs, war auch der von "Dallas" vergänglich, dabei hielt sich das Format außerordentlich lange im Fernsehen. Zwischen 1978 und 1991 zählte die Sendung in 14 Staffeln 357 Episoden, womit sie auf Platz fünf der am längsten gelaufenen einstündigen Primetime-Dramen in der US-Fernsehhistorie liegt.

Heute lecken sich TV-Sender in aller Welt die Finger nach einem ähnlichen Erfolgsformat. Nach dem Serienende wurden etliche Versuche unternommen, an den Erfolg von "Dallas" anzuknüpfen. Ein erstes, äußerst erfolgreiches Spin-Off startete mit "Unter der Sonne Kaliforniens" schon im Jahr 1979. 2012 debütierte auf US-Kabelsender TNT schließlich ein Serien-Revival, das sich um die dann schon erwachsenen Serien-Söhne John Ross und Christopher Ewing drehte. Auch Stars von früher wie Larry Hagman, Patrick Duffy und Linda Gray kehrten zurück. Nach zunächst starken Zahlen beendete TNT die Serie wegen mangelhafter Einschaltquoten aber schon nach drei Staffeln. Kurz zuvor war J.R.-Darsteller Larry Hagman gestorben.

Hinter dem globalen Erfolg von "Dallas" steht die Erkenntnis, das der so außerordentlich amerikanische Charakter der Serie Zuschauer verschiedener Kulturen nicht abstieß, sondern anzog - auch weil "Dallas" für die Magie der USA stand. Schließlich erzählte man sich in den 80ern noch in aller Welt, dort könne jeder seine Träume erfüllen. Damit war "Dallas" auch Zeugnis seiner Entstehungszeit, während die kulturelle Vormachtstellung des "Lands der unbegrenzten Möglichkeiten" in der Gegenwart seit Jahren dahinschmilzt. Noch heute erinnert J.R. Ewings Hut, das größte Symbol der "Americanness" von "Dallas", an die einstige Größe seines Ursprungslands - im "National Museum of American History" in Washington D.C.

