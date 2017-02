Das Rock-Quartett Royal Republic aus Schweden ist für seine tanzbaren Rockhymnen bekannt. Wie schweißtreibend ihr neues Album ist, zeigten die vier Musiker am Donnerstag in der Stadthalle in Fürth. Bevor sich die Jungs ihren tanzwütigen Fans stellen, durften sich die Vorbands The Wholls und Tim Vantol als Anheizer beweisen.