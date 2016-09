50 Jahre "Star Trek": Welterfolg im weiten Universum

Science-Fiction-Reihe prägte ein ganzes Genre - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - "Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat." Nach diesem Vorspann rauschte die Crew um Kirk, Spock, Pille und Scotty erstmals am 8. September 1966 über die US-Fernsehschirme. In Deutschland lief die Serie ab Mai 1972 unter dem Titel "Raumschiff Enterprise".

Der spitzohrige Mr. Spock war für seinen vulkanischen Betäubungsgriff gefürchtet. Spock-Darsteller Leonard Nimoy ist im vergangenen Jahr verstorben. Der Kult der Serie lebt weiter. © Foto: Imago



Der spitzohrige Mr. Spock war für seinen vulkanischen Betäubungsgriff gefürchtet. Spock-Darsteller Leonard Nimoy ist im vergangenen Jahr verstorben. Der Kult der Serie lebt weiter. Foto: Foto: Imago



Nach großem Erfolg sah es zunächst nicht aus: Nach nur drei Staffeln setzte die NBC die Serie 1969 zunächst ab. Doch nach der Mondlandung stieg weltweit das Interesse am Weltraum: Fünf weitere TV-Serien und 13 Kinofilme folgen und das Star-Trek-Universum entwickelte sich zum langlebigsten Weltraumschauplatz der Film- und Fernsehgeschichte. Eingefleischte Fans, die "Trekkies", entdecken auf ihren Zusammenkünften, den "Conventions", gar ein eigenes Lebensgefühl…

In vielerlei Beziehungen betrat die Serie Neuland. Schöpfer Gene Rodenberry hatte die nahezu revolutionäre Vision, dass auf der Erde Armut, Kriege und soziale Ungerechtigkeiten der Vergangenheit angehören. Alle Missionen der Enterprise waren daher grundsätzlich der friedlichen Koexistenz mit anderen Völkern verpflichtet. Die Mannschaft auf der Brücke bestand aus einem multikulturellen Haufen: Zwei Amerikaner, ein Russe, ein Japaner, ein Schotte, eine Afroamerikanerin und ein Außerirdischer.

"Faszinierend!"

Die Programmverantwortlichen in den USA begegneten der Utopie Rodenberrys anfangs skeptisch. Ein erster Pilotfilm mit Captain Pike (Jeffrey Hunter) unter dem Titel "The Cage" verschwand 1964 in den Archiven. Erst der zweite Pilotfilm "Where No Man Has Gone Before" mit Captain James T. Kirk (William Shatner) in der Hauptrolle kam ins TV. Ab 1966 wurden von der NBC schließlich 79 Episoden produziert. Doch erst der Verkauf an lokale Privatsender, die alle Folgen ständig wiederholten, brachte den Kult um die Abenteuer in fremden Welten richtig in Schwung und ließ die Fangemeinde wachsen.

Bilderstrecke zum Thema Kurze Reise durch das Star Trek Universum 1966 wurde Star Trek zum ersten Mal in den USA ausgestrahlt. Am 27. Mai 1972 schaffte es die Serie auch nach Deutschland und bekam einen Sendeplatz im ZDF. Die "USS Enterprise NCC 1701-A", unter dem Kommando von James T. Kirk, prägte sich bei den Fans als der Klassiker ein.



Auch wenn die Serie nach heutigen Ansprüchen hoffnungslos überholt scheint, resultiert die Anziehungskraft von Star Trek vor allem aus dem eigenwilligen Charme der Hauptcharaktere. Beispielsweise stimmt die Chemie zwischen dem hemdsärmeligen Kirk und seinem einzig der Logik verhafteten ersten Offizier, dem spitzohrigen Mr. Spock (Leonard Nimoy). Dessen emotionsloser Ausspruch "faszinierend" und sein gefürchteter vulkanischer Betäubungsgriff gerieten ebenso zu Markenzeichen wie der Befehl "Energie", wenn Kirk und Bordarzt McCoy ("Pille", gespielt von DeForest Kelley) von Ingenieur Scotty (James Doohan) vom Transporterraum in entlegene Welten gebeamt wurden. Die Idee dazu war aus der Not heraus geboren, so konnten die Figuren direkt an neuen Schauplätzen auftauchen.

Zuerst herbe Kritik

Das Raumschiff aus dem 23. Jahrhundert verfügt über einen Warp-Antrieb, der die Enterprise auf vielfache Lichtgeschwindigkeit beschleunigen lässt. Die erklärten Erzfeinde der Föderation sind die außerirdischen Klingonen und Romulaner, bei den Auseinandersetzungen kommen von der Enterprise-Besatzung meist nur ein paar Redshirts (einfache Mannschaftsmitglieder in roten Hemden) um. Der Captain löst die Probleme vor Ort am liebsten gewaltlos und setzt bei Gegenspielerinnen gern einen betörenden Flirt ein, um die Geschicke der 430 Mann starken Besatzung in die richtigen Bahnen zu lenken.

Bei der Deutschland-Premiere erhielt das ZDF von der hierzulande aufkommenden Fangemeinde herbe Kritik. Die Mainzer hatten die ursprüngliche Sendefolge geändert, zuerst zeigten sie die Episode 19 "Morgen ist gestern". Außerdem wurden die Folgen gekürzt und mit "lustigen" Dialogen synchronisiert. Das führte zum Teil zu haarsträubenden Ungereimtheiten, wie die Umbenennung von Chekovs Vornamen von Pavel in Pane.

Vulkanier im Fiebertraum

Für Ärger bei Puristen sorgte zudem die Entstellung der Geschichte "Weltraumfieber", als Spock nicht wie im Original mit seinen plötzlich auftretenden sexuellen Trieben zu kämpfen hat, sondern an einer unerklärlichen Krankheit leidet. Das Ganze wird am Ende mit einem Fiebertraum des Vulkaniers erklärt. Eine Sensation im US-Fernsehen war der erste Kuss zwischen dem weißen Kirk und der schwarzen Kommunikationsoffizierin Lieutenant Uhura, selbst wenn sie dabei von außerirdischen Kräften gesteuert worden waren. Mittlerweile sind die früher nicht ausgestrahlten Folgen bei uns nachsynchronisiert auf DVD erhältlich, zurzeit wird die Originalserie im Kabelfernsehen auf Syfy gezeigt.

Ab 1970 entwickelte sich die Reihe zum Publikumsrenner und lief in mehr als 170 Ländern. Im Anschluss folgten Zeichentrick-Episoden der "Animated Series" sowie die TV-Serien "The Next Generation" (1987– 1994), "Deep Space Nine" (1993– 1999), "Voyager" (1995–2001) und "Enterprise" (2001–2005). Allerdings waren die Schauspieler aus der Original-Serie nicht mehr dabei. Sie traten aber noch in den ersten sechs der parallel produzierten Kinofilme auf. Der bekannteste Nachfolger von Kirk und Co. ist vermutlich Captain Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) aus der "Next Generation".

Weiterer Film 2019?

Erst vor wenigen Wochen kam mit "Star Trek Beyond" die bislang letzte Fortsetzung in die Kinos. Unter der Regie von Justin Lin streben Chris Pine, Zachary Quinto und Simon Pegg neuen Abenteuern entgegen, mehr als 300.000 Besucher stürmten die deutschen Kinokassen und katapultierten den Streifen auf Platz 1 der Charts. Nach dem großen Erfolg soll nun ein weiterer Film der Sternenflotten-Saga produziert werden. Allerdings wird der frühestens 2019 laufen. Man munkelt, Chris Hemsworth würde eine größere Rolle übernehmen.

Und nach mehr als zehn Jahren soll auch wieder eine neue Star-Trek-Serie ins TV gelangen. Unter dem Titel "Discovery" will der US-Sender CBS ab Januar 2017 insgesamt 13 neue Folgen ausstrahlen. Angeblich könnte sogar William Shatner als Captain Kirk wieder zurückkehren, die Gerüchte wurden bisher jedoch noch nicht bestätigt. Das Interesse an der Star-Trek-Saga ist weiterhin ungebrochen, auch wenn für echte Fans die alten Original-Episoden aus den 1960er Jahren unerreicht bleiben.

Die Trekkies halten den Mythos wach, bei ihren Treffen kommen Tausende von Anhängern aus der ganzen Welt zusammen. Das nächste offizielle große Meeting findet vom 9. bis 11. September 2016 in Chicago statt. In eigenen Shops können sie sich unter anderem mit Flaschenöffnern und Pizza-Cuttern im Enterprise-Design, Gummispitzohren, Phaser-Waffen oder klingonischen Worf-Outfits eindecken. Natürlich dürfen auch die klassischen roten, gelben und blauen Shirts nicht fehlen. Schließlich heißt es wieder: "Beam me up, Scotty".

Michael Ossenkopp