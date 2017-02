67. Berlinale beginnt mit großer Gala und vielen Stars

Veranstaltung in der Hauptstadt gehört zu den großen Filmfestivals der Welt - vor 1 Stunde

BERLIN - Mit vielen nationalen und internationalen Stars hat am Donnerstagabend die Berlinale begonnen. Moderatorin Anke Engelke begrüßte am frühen Abend die Gäste zur glamourösen Eröffnungsgala der Internationalen Filmfestspiele. Hier können Sie nachlesen, wie der Abend verlaufen ist.

In Berlin wurde zum 67. Mal der rote Teppich ausgerollt. Im Minutentakt schritt ein Prominenter nach dem anderen an den Wartenden vorbei und präsentierte sich in anmutigen Roben dem Blitzgewitter der Fotografen. Die schönsten Momente des Schaulaufens finden Sie hier.