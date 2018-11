Ab ins Abenteuerland: Pur kommen Samstag nach Nürnberg

Noch wenige Tickets für das Konzert in der Arena erhältlich - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Abenteuerland, Lena oder einfach nur der Partyhitmix - mit diesen Liedern hat es Pur deutschlandweit auf nahezu jede Feier geschafft. Am Samstag kommt die Pop-Band um Frontmann Hartmut Engler in die Nürnberger Arena. Noch gibt es wenige Tickets.

Die Band Pur gehört selbst nach 43 Jahren immer noch zu den erfolgreichsten und bekanntesten Pop-Bands aus Deutschland und wird am Freitag eine bundesweite Tour starten. Der Startschuss zur "Arena Tour 2018" findet am 30. November in Mannheim statt, bereits einen Tag später schauen die im herzen jung gebliebenen Rocker auch in der Arena Nürnberger Versicherung vorbei. Neben alten Klassikern werden sie auch frische Songs aus dem neuen Album mit dabei haben.

Über die NN-Ticketcorner können Sie Tickets für das Konzert in Nürnberg bestellen.

mc, fr