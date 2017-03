Abschiedskonzerte von Shelley in Nürnberg

Drei Chöre wirken bei den beiden Aufführungen der "Auferstehungssinfonie" mit - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - So langsam wird es ernst: Wer Alexander Shelley noch einmal in der Meistersingerhalle erleben will, hat nur noch am 11. und 12. März dazu Gelegenheit. Die beiden anderen Konzerte im April und Mai mit dem scheidenden Symphoniker-Chef sind bereits restlos ausverkauft. Jetzt greift der Brite ein wenig nach den Sternen.

150 Sängerinnen und Sänger wirken bei der Wiedergabe von Mahlers 2. Symphonie in der Meistersingerhalle durch Alexander Shelley und die Symphoniker mit. Unser Bild zeigt den Philharmonischen Chor in dieser Gesangsstärke. © Foto: PR



150 Sängerinnen und Sänger wirken bei der Wiedergabe von Mahlers 2. Symphonie in der Meistersingerhalle durch Alexander Shelley und die Symphoniker mit. Unser Bild zeigt den Philharmonischen Chor in dieser Gesangsstärke. Foto: Foto: PR



Nein, die "Auferstehungsinfonie" von Gustav Mahler ist kein Allerweltswerk und schon gar nicht für die Symphoniker. Die Besetzung samt Fernorchester mit fünf Klarinetten, jeweils sechs Trompeten und Posaunen, zwei Harfen und jeder Menge Schlagwerk (darunter zwei Tamtams) verlangt eigentlich die doppelte Größe der etatmäßigen Symphoniker-Stammbesetzung.

Dazu kommen noch zwei Gesangssolistinnen, in diesem Fall Sopranistin Ania Vegry und Mezzosopranistin Marina Prudenskaya, und ein Chor. Letzteren stellen Abordnungen aus den drei großen Konzertchören in Nürnberg: Jeweils fünfzig Sängerinnen und Sänger aus dem Hans-Sachs-Chor, dem Lehrergesangverein und dem Philharmonischen Chor vereinen sich zu einem riesigen Stimmkollektiv.

Die Emphase des gewaltigen Werks, das einerseits mit anrührender Naivität besticht, aber auch mit niederschmetternder Wucht daherkommt, gipfelt im 5. Satz in den Gesangsszenen "Sterben werd’ ich, um zu leben! Auferstehen, ja auferstehen wirst du." und in dem finalen "Was du geschlagen, zu Gott wird es dich tragen". Danach bäumt sich das Orchester noch einmal auf und alles endet in einem kolossalen Akkordschlag.

Karten gibt es unter Telefon 09 11 / 4 74 01 54.

JENS VOSKAMP