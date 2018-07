Abtauchen in die Filmnächte

Nürnberger Naturgartenbad bietet wieder unterhaltsames Sommerkino - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Erst schwimmen, dann schauen: Im Naturgartenbad beginnen an diesem Donnerstag wieder die Sommerfilmnächte. Natürlich sind auch Nichtschwimmer willkommen.

Die Vier sehen aus, als würden sie zur Abkühlung auch gern mal eine Runde schwimmen: Szene aus „Jumanji – Willkommen im Dschungel“, der an diesem Freitag zu sehen ist. © Foto: Sony



Die Vier sehen aus, als würden sie zur Abkühlung auch gern mal eine Runde schwimmen: Szene aus „Jumanji – Willkommen im Dschungel“, der an diesem Freitag zu sehen ist. Foto: Foto: Sony



Nass macht Spaß, so könnte man die Veranstaltung des Mobilen Kinos, gemeinsam mit NürnbergBad, zusammenfassen, wobei das Nass möglichst nicht von oben kommen soll . . . Passend zum lauschigen Spielort wird auch auf der Leinwand unbeschwertes Sommerflair verbreitet – die Auswahl setzt wieder auf einen unkomplizierten Mix aus Action und Komödie.

Zum Auftakt gibt es gewissermaßen einen Blick über den Beckenrand: in der "Ocean Film Tour" geht es hinaus auf die Weltmeere – und darum, welche Faszination sie auf Menschen ausüben. Beim Abtauchen in spektakulär schöne Bilder sollte das Luftholen nicht vergessen werden!

Soll das wirklich das Ende sein? Naja, „Faust“ hatte sogar nur zwei Teile! Im Naturgartenbad ist „Fack ju Göhte 3“ noch mal zu genießen. © Foto: Constantin



Soll das wirklich das Ende sein? Naja, „Faust“ hatte sogar nur zwei Teile! Im Naturgartenbad ist „Fack ju Göhte 3“ noch mal zu genießen. Foto: Foto: Constantin



Szenenwechsel am Abend darauf: Die Actionkomödie "Jumanji" entführt in den Dschungel. Während dort Nashörner zum Angriff stürmen, von Dwayne Johnson aber sicher gestoppt werden können, ist es in Ermangelung vergleichbarer Helden auf der grünen Wiese in Erlenstegen ratsam, Mückenspray bei sich zu führen.

Voting läuft noch

Die deutsche Antwort auf George Clooney, Elyas M’Barek, hat gleich zwei Auftritte: Am Samstag (7. Juli) zeigt er sich in "Dieses bescheuerte Herz" von der gefühlvollen Seite, knapp eine Woche später, am 13. Juli, so, wie ihn seine Fans besonders lieben; in "Fack ju Göhte 3" darf sogar geweint werden, es ist der letzte Teil der durchgedrehten Schulklamotte.

Über den Abschlussfilm am 14. Juli kann das Publikum auf der Homepage des Mobilen Kinos wieder selbst abstimmen. Ins Wasser fallen soll übrigens niemand und nichts – schon gar nicht die Filme: die Vorführungen finden also bei jedem Wetter statt. Den wahren Open-Air-Fan schreckt das nicht.

Naturgartenbad, Schlegelstraße 20. Ab 20 Uhr kann geschwommen werden, Filmbeginn ist um 21.30 Uhr. www.mobileskino.de

TAMARA DOTTERWEICH