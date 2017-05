Africa-Feeling in Würzburg

Der Senegal steht als Gastland im Mittelpunkt des 29. Festivals - vor 10 Minuten

WÜRZBURG - Seit fast 30 Jahren ist das Africa-Festival in Würzburg eine feste Größe im Veranstaltungskalender. Mit mehr als 80 000 Besuchern ist es zu einem der größten Festivals für afrikanische Musik und Kultur in Europa geworden. Und es nimmt sich auch Zeit für kritische Töne.

Die Sängerin, Songpoetin und Schauspielerin Fatoumata Diawara ist eine der prominentesten Protagonistinnen des Mali-Blues. © Foto: PR



Mitreißende Musik, rhythmische Trommelklänge, bunte Kleider auf dem Laufsteg und jede Menge Sommergefühl am Main – am 25. Mai beginnt in Würzburg die 29. Ausgabe des Africa-Festivals. Wie schon in den Vorjahren werden an den vier Tagen auf den Bühnen rund 250 Musiker und Tänzer auftreten. Sie wollen die Besucher für die Musik und die Kultur des Kontinents begeistern. Ein Großteil der Künstler kommt in diesem Jahr aus dem Senegal und von den Kapverdischen Inseln.

"Die Vielseitigkeit der Musik ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass viele Musiker aus nur einem einzigen Land – dem Senegal – kommen", sagt Festivalleiter Stefan Oschmann. Besonders stolz ist er auf den Auftritt des Musikers Wally Seck, der in Würzburg sein Deutschland-Debüt gibt. "Das ist der neue Superstar aus dem Senegal." Der Sänger, Komponist und Autor kommt mit einer vielköpfigen Gruppe zum Festival. Ebenfalls aus dem Senegal kommt der Sänger Faada Freddy, der ein ungewöhnliches A-Cappella-Konzert mit Body-Percussion gibt.

Auf dem Festivalgelände auf der Talavera-Wiese am Main werden in diesem Jahr wieder 80 000 bis 100 000 Besucher erwartet.

Weitere Informationen zum Programm: www.africafestival.org

dpa/nn