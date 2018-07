Alle Bands, alle Infos: Waldstock-Festival feiert 25 Jahre

Umsonst-und-draußen-Sause in Pegnitz am Wochenende mit 13 Bands - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Das Waldstock-Festival auf der idyllischen Lichtung am Schlossberg in Pegnitz geht diesmal in die 25. Runde. Das entspannte Umsonst-und-draußen-Festival, findet am Freitag und Samstag mit insgesamt 13 Bands statt.

Die richtige Mischung aus Idylle und Partysound: Am Wochenende steigt wieder das Waldstock-Festival. © Hans von Draminski



Den Auftakt machen Parresia aus Chile, die am Freitag um 20 Uhr das ehrenamtlich organisierte Festival eröffnen mit ihrer Mischung aus Jazz-Fusion mit dicken Hip Hop-Beats und souligen Grooves. Weiter geht es mit Mabellene & Friends mit Bluegrass, Country und Americana aus Augsburg, es folgen die Band mit so klangvollen Namen wie Dr. Umwuchts Tanzpalast und Adriano Celentano Gebäckorchester.

Am Samstag geht es schon um 13.10 uhr mit Remedy weiter, danach kommen unter anderem Blackbird Mantra, Rikkas, Gaffa Tape Sandy und Park Hotel auf die Bühne.

Weil Jubiläum gefeiert wird, geht die Sause am Freitag schon um 18 Uhr mit einem — man ist auf dem Land — Festumzug hoch auf den Schlossberg los. Für weiteres Rahmenprogramm sorgt der Nürnberger Moderator und Musiker Bird Berlin.

Neben dem Festivalgelände kann gecampt werden, mehr Infos gibt es unter waldstock.de. Auf nordbayern.de finden Sie am Wochenende jede Menge Bilder vom Festival.

nn