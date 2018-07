Alle Bilder: 50.000 Besucher beim Klassik Open Air

Glück gehabt: Pünktlich zum Familienkonzert am Vormittag stoppte der Regen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Wetter-Gott muss Musik lieben. Sah es am Morgen noch so aus, als könnte das Klassik-Open-Air ins Wasser fallen, hörte der Regen pünktlich zum Familienkonzert am Vormittag auf. Am Abend genießen 45 bis 50.000 Fans das Konzert der Staatsphilharmonie im Luitpoldhain.

Immer wieder beeindruckend: Die Kulisse beim Klassik Open Air, die Dirigent Markus Bosch im Griff hat. © Stefan Hippel



Am Freitag noch glich der Luitpoldhain weniger einem grünen Konzertsaal als einer Steppe. Der Rasen gierte nur so nach Wasser. Dass dann aber so viel davon kam, wollte aber auch niemand haben - zumindest nicht die Veranstalter und Fans des Klassik-Open-Airs. Am Sonntagmorgen war die Wiese matschig, von oben kam noch mehr Wasser. Pünktlich zum Familienkonzert hörte der Regen auf - und setzte zum Glück auch nicht wieder ein. Die Pfützen trockneten schnell, das Gras hatte Durst.

Einige Klassik-Fans wollten das Risiko dennoch nicht eingehen, mitsamt ihren Picknick-Sachen im Regen zu stehen. Der Luitpoldhain füllte sich am Abend nur langsam. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn, als absehbar wurde, dass das Regenrisiko wirklich gering ist, kamen sie dann aber doch in Scharen.

Ganz so voll wie bei manchen Vorgänger-Konzerten wurde es aber nicht. Waren die Gäste bei früheren Veranstaltungen noch dicht an dicht auf dem Boden gesessen, fand man nun auch gegen 19 Uhr noch ein gemütliches Plätzchen mit bester Sicht auf die Bühne. Dort oben: "Summertime" - ein Konzert nur mit Werken von George Gershwin. Für Dirigent Marcus Bosch ist es das letzte Klassik-Open-Air. Er verlässt Nürnberg für eine Professur in München.

jule