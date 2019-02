"Alle Farben" ist mit dabei: 13 neue Bands für Rock im Park

NÜRNBERG - Die Veranstalter des berühmt berüchtigten Festivals Rock im Park haben am Freitag 13 neue Bands bekanntgegeben. Neben dem deutschen Star-DJ "Alle Farben" haben sich auch die Hardcore-Band "Beartooth", sowie die verrückte Kanadierin Alice Glass angekündigt.

Inzwischen kennt ihn jeder. Vielleicht nicht unter dem Namen Frans Zimmer, aber dafür unter seinem Künstlernamen "Alle Farben". Mit Songs wie "Fading", "Bad Ideas" oder auch "She Moves" hat sich der gebürtige Berliner zum absoluten Star der deutschen DJ-Szene aufgeschwungen und jetzt seine offizielle Zusage für Rock im Park 2019 verkündet.

Das gaben die Veranstalter am Freitagmittag bekannt. Neben "Alle Farben" wird das Bühnenprogramm um 12 weitere namhafte Bands erweitert. So sind unter anderem "Cage The Elephant", "Beartooth" oder auch die norwegischen Hardcore-Rocker "Kvelertak" mit am Start.

Des Weiteren verkündeten die Verantwortlichen von Rock im Park auch noch die Teilnahme des weltweit bekannten irischen Sänger Ryan Sheridan. Zudem treten in diesem Sommer auch noch die Kanadierin Alice Glass, die Hardrock-Band "Deadland Ritual" und "iDKHOW" auf. Insgesamt 135.000 Tickets sind bereits verkauft.

Die weiteren Zusagen: "Like A Storm", "Bad Wolves", "Juke Ross", "The Struts" und "Coldrain".

