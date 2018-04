Alle Zeiger auf Sturm: Wanda lassen in Fürth die Sau raus

FÜRTH - Der Rausch als Lebenskonzept: Die Wiener Überflieger Wanda rockten in der ausverkauften Fürther Stadthalle das Dach von der Hütte.

Nah am Publikum: In der einen, eingegipsten Hand, eine Kippe, in der anderen das Mikro - Wanda sind für eine gute Show immer zu haben. © Günter Distler



Als Wanda dann die Bühne entern, stehen sofort alle Zeiger auf Sturm: Umstandslos stürzen sie sich in ihren Übersong "Bologna", eine Nummer, die sich jede andere Band als Zugabe aufgespart hätte (und den sie dann tatsächlich nochmal als allerletzte Nummer wiederholen). Dreh- und Angelpunkt ist natürlich Sänger Marco Wanda, der sich seinen Künstler- und Bandnamen von einer Wiener Zuhälterin entliehen hat und dessen ganzes Erscheinungsbild darauf schließen lässt, dass das Thema Gesundheit ziemlich weit unten auf seiner Prioritätenliste steht.

Rauchend und immer wieder an Bechern nippend, die bestimmt keinen Obstsaft enthalten, spielen sich Wanda durch ihre schnörkellosen Pop-Rock-Songs, die mit des Sängers versoffener Brüll-Stimme, der verzweifelten Ich-will-die-Welt-und-ich-will-sie-jetzt!-Romantik und den weltumarmenden Monster-Refrains mehr an Gianna Nannini erinnern, als an irgendetwas anderes.

Und gerade als das alles etwas formelhaft zu werden droht, kommen sie mit der psychedelisch-abgestürtzten Doors-Tribute-Improvisation "Ich will Schnaps" um die Ecke, einen Song, den man als aufgeklärter Mitteleuropäer eigentlich vollkommen bescheuert finden muss, der aufgrund seiner ungeheuren Dynamik und Marco Wandas rückhaltloser, exstatischer Performance einen dann aber doch umhaut. Und mal ehrlich: Hat schon irgendjemand bewiesen, dass ein langes, abgesichertes Leben besser ist, als ein kurzes, exzessives? Ansichtssachte, eben.

