Die fünf Herren von Santiano zelebrierten am Donnerstagabend in der fast ausverkauften Arena Nürnberger Versicherung Shanty Rock und begeisterten die Zuschauer mit Songs aus ihrem aktuellen Album "Im Auge des Sturms".

In Nürnberg wird es von vielen immer noch liebevoll "Komm" genannt: Die Ära des Kommunikations- und Jugendzentrums war jedoch nur eine (wenn auch lange) von vielen Epochen in der Geschichte des Künstlerhauses am Königstorgraben. Eine Reise durch bewegte Zeiten in Bildern.