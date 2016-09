Amore und Bussi: Wanda bringen Schmäh nach Nürnberg

Wiener Indie-Pop-Band lässt sich im ausverkauften Serenadenhof feiern - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Die Fangemeinde tummelte sich am Samstagabend im Serenadenhof, um sich und die Wiener Indie-Pop-Durchstarter zu feiern. Wanda haben ihr Publikum stets in der Hand und die Meute klebt Frontmann Michael Marco Fitzthum textsicher an den Lippen: "Oins, zwoi, drei vier – es ist so schee bei Dir!"

Bilderstrecke zum Thema Amore als Schlachtruf: Wanda aus Wien begeistern im Serenadenhof Nach einem bewegten Festival-Sommer versprühten Wanda am Samstag auch bei ihrem Bussi-Stop in Nürnberg ihren Austro-Charme. Inbrünstige Fan-Chöre schmettern gemeinsam mit Frontmann Michael Marco Fitzthum Hits wie "Bussi Baby","Meine beiden Schwestern" oder "1, 2, 3, 4". Natürlich blieb auch die Konzert-Hymne "Bologna" nicht aus: "Wenn jemand fragt wofür du stehst, sag für Amore, Amore!"



