Arbeit auf Eis gelegt: Plattenfirma reagiert auf Echo-Eklat

BERLIN - Nach dem Eklat um die Echo-Auszeichnung für ein als judenfeindlich kritisiertes Rap-Album zieht die Plattenfirma Bertelsmann Music Group (BMG) Konsequenzen. Nach Angaben eines Sprecher des Mutterkonzerns Bertelsmann soll die Zusammenarbeit vorerst auf Eis gelegt werden.

Nach dem Kreuzfeuer der Kritik gibt es nun den Knall: Die Plattenfirma BMG hat die Zusammenarbeit mit Farid Bang und Kollegah vorerst auf Eis gelegt. Foto: afp



"Wir hatten den Vertrag über ein Album. Jetzt lassen wir die Aktivitäten ruhen, um die Haltung beider Parteien zu besprechen", sagte BMG-Chef Hartwig Masuch am Donnerstag der Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die BMG mit Sitz in Berlin hatte in Kooperation mit den Musik-Labels Banger Musik und Alpha Music Empire der Rapper Farid Bang und Kollegah das umstrittene Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" veröffentlicht. Die Musiker waren vorige Woche für das Werk mit dem Musikpreis Echo ausgezeichnet worden. Textzeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow" hatten heftige Kritik und eine Debatte um Antisemitismus ausgelöst. In den letzten Tagen gaben einige Künstler ihren Echo zurück, weil sie mit der Auszeichnung der beiden Rapper nicht einverstanden waren.

