Artistik pur: Backstage bei Cirque du Soleil

Neuinszenierung ist Anfang Dezember in Nürnberg zu sehen - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Im Dezember gastiert Cirque du Soleil in Nürnberg. Was die Besucher dabei erwartet, konnten die NN bereits vorab sehen. Die Kulturredaktion hat bei einer Aufführung in Pittsburgh einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Bilderstrecke zum Thema Ein Blick hinter die Kulissen von Cirque du Soleil Wer kennt ihn nicht, den weltbekannten Cirque du Soleil aus Kanada. Eines der spektakulärsten Programme ist die schon 2009 enstandene Insektien-Revue "Ovo", die als Neuinszenierung Anfang Dezember ein paar Tage in Nürnberg gastiert. Wir haben beim Gastspiel in Pittsburgh hinter die Kulissen geschaut.



hvd/schiem