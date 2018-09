"Ärzte" kündigen Europa-Tour 2019 an: Kein Stopp in Berlin

Rock im Park und Rock am Ring bleiben die einzigen Auftritte in Deutschland - vor 1 Stunde

BERLIN - Wer "Die beste Band der Welt" 2019 in Deutschland live sehen möchte, der sollte sich Tickets für Rock im Park beziehungsweise Rock am Ring besorgen. Denn im Rahmen ihrer kürzlich angekündigten Europa-Tour 2019 wird es außer den Zwillingsfestivals keine Stopps mehr in Deutschland geben.

"Miles & More-Tour" der Ärzte: Keine weiteren Shows in Deutschland geplant. © Nela Koenig



Das Ärzte-Trio um Farin, Bela und Rod ist zurück: Amsterdam, Brüssel, Mailand, Ljubljana, London, Luxembourg, Mailand, Prag, Strasbourg, Warschau und Zagreb - alle diese Orte stehen im Mai 2019 auf der Liste ihrer "Miles & More-Tour" quer durch Europa. Dagegen wird es neben den bereits angekündigten Exklusivshows auf den Zwillingsfestivals Rock im Park und Rock am Ring keine weiteren Shows innerhalb Deutschlands geben. Selbst der erhoffte Stopp in Berlin, der Heimatstadt des Trios, steht nicht auf dem Plan.

Einen kleinen Trost für die Fans aus Deutschland gibt es dennoch: Die Berliner Kultrocker werden auch auf dem österreichischen Nova Rock und in St. Gallen in der Schweiz spielen. Da ist der Weg immerhin nicht ganz so weit.

Und für alle, die ohnedies das digitale Musikerlebnis bevorzugen, wartet eine nette Überraschung: Am 16. November erscheint ein gigantisches Boxset mit allen Alben, allen Singles und bislang unveröffentlichten Demos und Studioaufnahmen von den Ärzten. Vorbestellen kann man das musikalische Gesamtwerk bereits jetzt.

awi