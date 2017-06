Auf dem Weg zum Traumberuf

NÜRNBERG - Mit harter Arbeit zum Traumberuf: Das Nürnberger Act Center ist nicht nur eine von zwei reinen Musical-Schulen in Bayern, sondern verfügt auch über eine eigene Bühne und produziert viele Stücke in Eigenregie.

Stoff für viele Rollen: Schulleiterin Luna Mittig inmitten des großen Fundus’ an historischen Kostümen, die die Musical-Schule Actcenter im Bestand hat. © Foto: Christina Heinig



Der erste Eindruck ist etwas ernüchternd: Doch hinter der nüchternen Fassade des ehemaligen Quelle Callcenters in der Dieselstraße 77 verbirgt sich eines der umtriebigsten Kreativitätszentren der Region.

Schulleiterin Luna Mittig erzählt über das Act Center: Ausbildung heißt hier vor allem auch "Learning by Doing". Hier werden nicht nur künftige Musical-Darsteller in den Disziplinen Tanz, Schauspiel und Gesang ausgebildet, sondern auch permanent eigene Stücke erarbeitet und entweder auf der hauseigenen Bühne oder an externen Spielorten aufgeführt.

Was braucht man, um am Act Center lernen zu können? "Neben einem Schulabschluss – am besten Abitur oder Mittlere Reife – vor allem Disziplin und Enthusiasmus", sagt Luna Mittig, die selbst als Sängerin, Tänzerin und Darstellerin auf vielen Bühnen aktiv ist. Kein Talent? "Talent nur bedingt. Die Talentierten, also die, denen alles zufliegt, sind oft nicht die Diszipliniertesten. Natürlich braucht man schon einen Bezug zum Künstlerischen, aber vieles ist einfach harte Arbeit."

Prominente Dozenten

Zwei Stücke pro Jahr stellen die Schüler weitgehend selbstständig auf die Beine. Für diese Saison arbeitet man an einer Musical-Fassung von Shakespeares "Sommernachtstraum" und an einer Revue-Version der Komödie "Boeing Boeing".

Übrigens muss man nicht zwangsläufig große Karrierepläne haben, um beim Act Center mitmischen zu können. Neben derzeit neun Schülerinnen und Schülern in Festausbildung besuchen auch rund 40 "Just-for-Funner" die Kurse und Seminare, welche die 13 Stamm- und vielen Gast-Dozenten – darunter prominente Namen wie die Musical-Darstellerin Anne Welte oder der Sänger Edson Cordeiro — anbieten.

