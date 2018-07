Auf der Playlist stehen Gershwin und Bernstein

Beim Nürnberger "Klassik Open Air" sind die Smartphones der Besucher gefragt - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Abschied und Ankunft der Chefdirigenten prägen die Nürnberger "Klassik Open Airs" in diesem Jahr: Marcus Bosch verabschiedet sich nach sieben Jahren von der Staatsphilharmonie, und Kahchun Wong gibt sein Freiluft-Stelldichein bei den Symphonikern.

Marcus Bosch und seine Staatsphilharmonie (rechts im Bild: Konzertmeister Stanko Madic) wünschen sich wieder eine Traumkulisse im Luitpoldhain. © Foto: Michael Matejka



Marcus Bosch und seine Staatsphilharmonie (rechts im Bild: Konzertmeister Stanko Madic) wünschen sich wieder eine Traumkulisse im Luitpoldhain. Foto: Foto: Michael Matejka



War da was? Richtig. Vor zwei Jahren wurde der Luitpoldhain-Termin mit der Staatsphilharmonie abgesagt. Kurz zuvor hatte sich der Amoklauf in München ereignet. Doch nun soll es endlich mit der Gershwin-Nacht, die eigentlich für 2016 geplant war, klappen. Erstmals in der 18-jährigen Geschichte der beliebten Großkonzerte wird damit ein Programm ausschließlich von einem Komponisten bestritten.

Und so darf sich das Publikum auf die "Kubanische Ouvertüre", die Tondichtung "Ein Amerikaner in Paris", verschiedene Musical- und Filmtitel und vor allem auf einen ausgedehnten Auszug aus "Porgy and Bess" freuen. Die Titelpartien singen die Luitpoldhain-erfahrene Melba Ramos (Sopran) und Bariton Derrik Lawrence. Dazu ist der Chor des Staatstheaters unter Leitung von Tarmo Vaask im Einsatz.

"Sieben fette Jahre"

Kulturreferentin Julia Lehner bedankte sich namens der Stadt für Boschs langjährigen Einsatz und dankte ihm besonders für die Erfindung der Familienkonzerte. Auch in diesem Jahr gibt es eines: Am 22. Juli um 11 Uhr, moderiert von Fernsehmann Malte Arkona.

Seine Lieblingsstücke hat Kollege Kahchun Wong unter "My Playlist" zusammengefasst. Und so erwartet die Zuhörer am 4. August ein bunter Reigen, der von Paul Dukas’ "Zauberlehrling" über Prokofjews "Romeo und Julia" und die "Carmen"-Fantasie von Franz Waxman bis zu den symphonischen Tänzen aus Bernsteins "West Side Story" reicht.

Der Clou stammt aber aus der Feder von Wong selbst: Er hat den Marsch "Sunny Island in Germany" komponiert. Darin variiert er ein Kinderlied aus seiner Heimat Singapur. Und weil es dort am asiatischen Äquator jeden Abend pünktlich gegen 17.30 Uhr regnet, ist das Publikum aufgerufen, seinen Teil zum musikalischen Geschehen beizutragen. Auf ihren Smart- und iPhones können die Zuhörer live zur Musik Sounddateien herunterladen, die einen subtropischen Regen imaginieren. Insofern wäre es ganz schön, wenn sich der echte fränkische Landregen zu dieser Zeit zurückhielte . . .

JENS VOSKAMP