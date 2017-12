Ausstellung: "Getuschte Weisheiten" von Harri Schemm

Künstler stellt bei seine Vernissage Performance "Der chinesische Kiosk" vor - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - "Wenn blau der Himmel, licht die Sonne, ist das Suchen nicht erlaubt" - Bei den etwas rätselhaften Worten handelt es sich um eine von Harri Schemms "Getuschten Weisheiten". Unter diesem Titel stellt der Nürnberger Maler und Performance-Künstler in Gostenhof aus.

Bei der Vernissage zeigte der Künstler höchstselbst seine Performance "Der chinesische Kiosk", die er seit 1994 im Repertoire hat. Dabei steht er mit einem chinesischen Bambushut in seinem leuchtend rot angemalten Kiosk-Häuschen mit asiatischen Schriftzeichen und Papierlampions und fertigt eigens für die Besucher kleine Tuschezeichnungen an, denen er jeweils eine Weisheit voranstellt.

Ziel der Aktion: Die Besucher sollen ein Stück weiser nach Hause gehen. Eine junge Ausstellungsbesucherin bekommt den Spruch "Das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter" mit auf den Weg.

Einem jungen Paar gibt Schemm zu bedenken: "Wenn blau der Himmel, licht die Sonne, ist das Suchen nicht erlaubt." Die Ausstellung ist bis zum 23. Dezember immer donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 16 Uhr in Laurentiu Fellers Gostenhofer Raum für zeitgenössische Kunst in der Knauerstraße 3 zu sehen. Den Künstler persönlich treffen und eine seiner chinesischen Weisheiten erwerben kann man am Finissage-Tag. Fünf Euro kosten die Originale.

Bettina Möller