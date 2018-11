Ausverkauft: Yung Hurn zerlegt vollen Löwensaal

Der Wiener Rapper spielte gestern im Rahmen seiner Album-Tour in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Stilikone, Avantgardist und einer der spannendsten Künstler derzeit im Deutschrap: Yung Hurn zu Gast in Nürnberg. Zwischen Vogue und Wahnsinn überzeugte der Rapper Schüler, Studenten und Junggebliebene trotz Erkältung. Der Löwensaal war restlos ausverkauft.

Über eine halbe Millionen monatliche Hörer auf Spotify und eine ausverkaufte Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben dem Wiener Unikat Yung Hurn recht. © Azeglio Elia Hupfer



Über eine halbe Millionen monatliche Hörer auf Spotify und eine ausverkaufte Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben dem Wiener Unikat Yung Hurn recht. Foto: Azeglio Elia Hupfer



Im Mai diesen Jahres erschien das lang und heiß erwartete Debütalbum 1220 von Yung Hurn. Der Albumtitel ist eine Hommage an seine Heimat, den 22. Bezirk in Wien. Mit seinem ersten Album stieg er gleich auf Platz 2 der deutschen Charts ein und musste sich damals einzig Schlagerstar Helene Fischer geschlagen geben.

Als bekannt wurde, dass der vermeintliche Liebhaber von Fernsehmoderatorin Palina Rojinski im Rahmen seiner Tour nach Nürnberg kommt, ging es ganz schnell: Das für den Hirsch geplante Konzert war schnell ausverkauft - und trotz der kurzfristigen Verlegung in den größeren Löwensaal gab es keine Abendkasse für Kurzentschlossene.

Der Einlass bereits um 18.30 Uhr machte klar, wer die Zielgruppe des Abend ist. Doch bei weitem waren es nicht nur Jugendliche, denen Yung Hurn ein Strahlen ins Gesicht zauberte. Der leicht erkältete Live-From-Earth-Künstler schaffte es bereits mit dem ersten Track, den Funken auf das Publikum überspringen zu lassen - und in den folgenden 80 Minuten Show gab es beim Österreicher und im Publikum kein Halten mehr.

Kurz vor 22 Uhr war dann pünktlich Schluss. Nach zwei Dj-Sets sowie einer Mini-Live-Rap-Show seiner Entourage und dem darauffolgenden Abriss des Hauptakteurs, ging ein Abend mit vollgepacktem Rahmenprogramm zu Ende.

Max (25), eingehüllt in einen Yung-Hurn-Fanschal, bringt es beim Warten an der Garderobe auf den Punkt: "Ich feier Yung Hurn, weil er mit einfachen Texten so viel sagt und weil er ein Hänger ist." Hängengeblieben im positiven Sinne, vor Jahren den Deutschrap revolutioniert und vom Feuilleton geliebt, darf man gespannt sein, wie es mit dem erst 23 Jahre alten Musiker und seinem Künstlerkollektiv Live from Earth weitergeht.

eli