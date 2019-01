Banksys Schredder-Kunst im Museum

BADEN-BADEN - Der englische Streetart-Künstler Banksy hat mal wieder Ironie bewiesen: Im vergangenen Jahr zerstörte sich sein ikonisches Bild "Girl with Balloon" selbst, genau in dem Moment, in dem es bei einer Auktion ersteigert wurde. Nun ist das noch berühmtere Rest-Bild vom 5. Februar bis zum 3. März im Museum Frieder Burda zu sehen.

Aus "Girl with Balloon" wurde „Love is in the Bin“: Banksys geschreddertes Bild © Banksy/Museum Frieder Burda/dpa



"Wir erwarten ein großes Interesse, auch gerade von jungen Menschen und Banksy-Fans", sagte Museumsdirektor Henning Schaper. Das Museum will das berühmte Bild nicht einfach nur zur Schau stellen, sondern dem Anliegen des Künstlers nach "Demokratisierung der Kunst" Rechnung tragen. "Wir diskutieren gerade, wie wir das Werk möglichst vielen Menschen zugänglich machen können", so Schaper. Die Präsentation soll von einem Symposium begleitet werden. Neben Hintergründen und der Intention Banksys sollen Bedingungen in einer Kunstwelt beleuchtet werden, die eine "Wertexplosion" ermöglichen.

Das Bild "Girl With Balloon" zerstörte sich im Herbst kurz nach seinem Verkauf an eine europäische Sammlerin für umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro. Banksy, dessen wahre Identität unbekannt ist, stellte die Aktion auf seinem Instagram-Account im Internet als von langer Hand geplante Kritik am Kunstmarkt dar. Sotheby's feierte das zerstörte Bild dagegen als "erstes Kunstwerk der Geschichte, das während einer Auktion live entstanden" sei. Banksy habe in der Auktion kein Kunstwerk zerstört, sondern eines geschaffen.

Das geschredderte Bild heißt seitdem "Love is in the Bin" ("Die Liebe ist im Eimer"). Banksy, der aus Bristol stammen und Ende der 90er Jahre nach London gekommen sein soll, machte sich einen Namen mit gesellschaftskritischen und oft kontroversen Motiven.

dpa