Barry Gibb wird 70: Rückblick auf die Zeit der "Bee Gees"

Gitarrist und Leadsänger galt als Sexsymbol in den 70er Jahren - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Er ist "der letzte Bee Gee" und startet auch im hohen Alter nochmal richtig durch. Barry Gibb feiert am 1. September seinen 70. Geburtstag und veröffentlicht gleichzeitig im Herbst sein neues Soloalbum "In The Now". Bekannt wurden Gibb und seine Brüder als "Bee Gees" mit Pop- und Disconummern in den 70er- und 80er Jahren.

Bilderstrecke zum Thema Barry Gibb wird 70: Rückblick auf die "Bee Gees" "How Deep is Your Love", "Massachusetts" oder "Night Fever" sind nur einige der bekanntesten Hits der Bee Gees. Die Band schaffte in den 70er Jahren ihren Durchbruch in der Pop- und Discobewegung. Gitarrist und Leadsänger Barry Gibb feiert am 1. September seinen 70. Geburtstag.



Eva Orttenburger