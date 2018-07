Bayreuther Festspiele: Hier wird live übertragen

Kinos in der Region zeigen am 25. Juli "Lohengrin" live auf der Leinwand - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Die Karten für die Wagner-Festspiele in Bayreuth sind jedes Jahr heiß umkämpft. Wer keine ergattert hat, muss nicht verzagen: Nicht nur in Radio und Fernsehen werden die Aufführungen live übertragen - auch mehrere Kinos in der Region zeigen am 25. Juli die Eröffnungs-Oper.

Auch wer es weder auf den roten Teppich noch in das Festspielhaus schafft: Das Programm der Wagner-Festspiele kann man auch in der Region live mitverfolgen. © dpa/Tobias Hase



Sie sind ist eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse der Republik, der Andrang ist jedes Jahr riesig: Die Bayreuther Wagner-Festspiele auf dem Grünen Hügel haben einen festen Platz im Kalender aller Opernfreunde. Auch die Prominenz, allen voran Kanzlerin Angela Merkel, gibt sich auf dem roten Teppich des Festspielhauses gerne die Ehre.

Bilderstrecke zum Thema Royals bei Regen: Die Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2017 Alle Jahre wieder versammeln sich Schaulustige an der Auffahrt des Festspielhauses, um den Promis bei ihrer Ankunft zuzujubeln. In diesem Jahr kam royaler Besuch nach Bayreuth: Königin Silvia und König Carl Gustav von Schweden besuchten die Premiere.



Das Opern-Festival startet in diesem Jahr am 25. Juli mit einer "Lohengrin"-Inszenierung des Regisseurs Yuval Sharon. Wer keine der begehrten Karten erwischt hat, kann die Oper auch außerhalb des Festspielhauses live verfolgen. Denn nicht nur verschiedene Radio- und Fernsehsender, auch mehrere Kinos übertragen die Aufführung.

Kinos

Unter den 120 teilnehmenden Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind auch fünf aus der Region dabei: Dort läuft ab 18 Uhr die Lohengrin-Inszenierung auf der Leinwand. Während der Pausen gewährt Moderator Axel Brüggemann Einblicke hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele.

In folgenden Kinos ist die Übertragung zu sehen:

- Cinecitta in Nürnberg

- Metroplex in Fürth

- CineStar in Erlangen

- Cineplex in Neumarkt

- Kinocenter in Weissenburg.

Radio und Fernsehen

Der Bayerische Rundfunk überträgt "Lohengrin" am 25. Juli per Video-Livestream auf der BR-Klassik-Homepage. Und auch der Bezahlsender Sky hat die Eröffnungspremiere auf Sky Arts und Sky 1 im Programm. Außerdem zeigen 3sat, ZDF, ORF, SRF und ARD am Samstag, 28. Juli um 20.15 Uhr eine Fernsehfassung.

Im Radio startet ab 15.05 Uhr auf BR-Klassik eine knapp siebenstündige Live-Übertragung der Eröffnung samt Interviews und Kritikerrunde. Ab dem 30. Juli überträgt BR-Klassik fünf weitere Aufführungen live oder als Aufzeichnung im Radio, unter anderem "Der fliegende Holländer" und "Die Meistersinger von Nürnberg".