Beats für den guten Zweck

NÜRNBERG - Yo, macht euch locker, dieser Sound haut euch vom Hocker: 26. Januar, 14 DJs, 2 Areas, 7 Stunden. So viel zu den Zahlen des Hiphop-Festivals, an dessen Ende eine andere, möglichst große Zahl stehen soll. Nämlich eine Spendensumme, die der Initiator des MastaBlazta Festivals an zwei soziale Einrichtungen und Projekte übergeben können möchte. Hiphop for Charity? Klar.

DJ Polique kommt am Samstag auch in den Hirsch. Foto: poliquepressekit



"Ich möchte seit ein paar Jahren eine Charity-Aktion machen", berichtet Dominik Rück. Bekannt ist der im Stadtgeschehen beispielsweise als Veranstalter des HipHop Garden Festivals oder Mitbegründer der angesagten Old Dirty Soundbar in der Weißgerbergasse, in der unlängst die Kultdichter der Fanta 4 einkehrten und aus der heraus auch der Wunsch entstand, "einmal im Jahr eine große Feier mit der Kneipe, aber an einem anderen Ort zu machen", ein Konzept, das sich anderswo und gelegentlich auch hier schon bewährt hat.

Friends & Family, Weihnachtsfeier, und so kam’s zum ersten MastaBlazta Ol’Skool HipHop Festival im Februar 2017, zu dem sich Genrefreunde im Hirsch versammelten. Jetzt, findet Dominik Rück, selbst als DJ Peny in der Szene umtriebig, "ist es Zeit für eine gute Tat". Und so wird also der komplette Gewinn der Veranstaltung gespendet. Wie viel das sein wird, hängt letztlich gänzlich vom Besucherstrom ab, denn klar, so ein Veranstaltungsort kostet Miete, aber "alle DJs treten umsonst an".

DJs ohne Gage

Schaut man sich die Set-List des Abends an, bekommen mindestens Szene-Laien eine wage Vorstellung, was das bedeuten könnte, beginnt die doch direkt mit dem klangvollen Namen eines DJ Polique. Der, als Kostas Triandafilidis in die Fürther Welt gesetzt, zog einst von der N1 Playaz Nite über das Planet aus, um die internationalen Genre-Charts zu erobern.

Den freien Tag, den er am 26. Januar eigentlich hätte, spendete er spontan an die Veranstaltung und damit an zwei Einrichtungen, die Dominik Rück ausgesucht hat: "Ich habe gute Kontakte zur Fürther Kinderarche und finde die Arbeit toll", erklärt er, warum die Wahl auf dieses Regionalprojekt gefallen ist. Das zweite Projekt, Nehemia, stammt zwar ebenfalls aus der Region, legt den caritativen Fokus aber globaler, nämlich auf ein weltweit breites Spektrum sozialer Aktivitäten, für das Nehemia 2016 den "Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt" erhielt.

So viel zum Hintergrund. Vordergründig erst mal noch Namedropping: DJ Beat-Joe begleitet für gewöhnlich das rappende Energiebündel Johnny Rakete, Winston Surechill darf man gern als Urgestein bezeichnen, O-Style macht Musik und eine DJ Schule, und dann gibt’s noch Leute, die das Konzept so mögen, dass sie sich spontan selbst einladen: "Mic E und Stevie Drumz von den Münchner Reimemonstern setzen sich in den Zug und kommen dazu."

Was erwartet uns im Hirsch? "Die große Halle werden wir aktueller und mainstreamiger bespielen, die kleine wird mehr in die Tiefe gehen", mehr B-Seite, mehr Underground. Um zahlreiches Erscheinen wird also gebeten, schließlich hofft man auf ein erkleckliches Sümmchen, und "ist jeder beteiligt. Ich bin zwar der Ideengeber, aber Veranstalter ist Nürnberg und jeder Gast", so Dominik Rück, der garantiert: "100 Prozent des Gewinns werden gespendet!"

"MastaBlazta Urban HipHop Festival" am 26. Januar von 22 bis 5 Uhr im Hirsch, Vogelweiherstraße 66.

