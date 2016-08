Beginner: Als selbsternannter Testsieger ab ins Mittelmaß

Die deutsche Hip-Hop-Formation Beginner kehrt nach dreizehn Jahren mit dem Album „Advanced Chemistry“ zurück und geht auf große Deutschland-Tour. In Franken treten sich gleich drei Mal auf.

Die Hamburger Hip-Hop-Band „Beginner“ mit Dennis Lisk (Denyo, links), Guido Weiß (DJ Mad, Mitte) und Jan Phillip Eißfeldt (Eizi Eiz aka Jan Delay, rechts). © Foto: dpa



Ohne AC keine AB. So einfach ist das. Ohne Advanced Chemistry keine Absolute Beginners. Die Heidelberger rappten bald nach ihrer Gründung 1987 deutsche Texte, und die Hamburger wollten das bald nach ihrer Gründung 1991 unbedingt auch tun und deutschten erst ihren Namen ein in Absolute Beginner, um ihn dann weiter zu vereinfachen in Beginner.

„Und wenn ich auf Deutsch rappe, dann tue ich das wegen Torch“, bekennt Eizi Eiz im neuen Track „Schelle“ und erweist dem neben Toni-L bekanntesten AC-Mitglied seinen Respekt.

Dass auch gleich das neue Album der Beginner den Titel „Advanced Chemistry“ trägt, ist eine Reverenz an die Szene-Pioniere und die guten alten Gründerjahre im deutschen Hip-Hop, als verpeilte Jungs muttersprachliche Reime mit amerikanischen Rhythmen zu internationalistischen Tracks zusammenschraubten.

Jan Delay ist mit dabei

Es ist eine Überraschung, die sich seit langer Zeit angedeutet hat, dass sich die Beginner Eizi Eiz, auch als Jan Delay bekannt, Denyo und DJ Mad ein Vierteljahrhundert nach ihrer ersten Saison noch einmal geschlossen als Trio auf dem Spielfeld blicken lassen. Während aus Hip-Hop Pop und dem Nischenprodukt ein Bestseller geworden ist, melden sie sich 13 Jahre nach ihrem letzten Album „Blast Action Heroes“ zurück im lukrativen Geschäft.

Um die Vierzig sind Jan Philipp Eißfeldt, Dennis Lisk und Guido Weiß, wie sie bürgerlich heißen, haben geheiratet, Familien gegründet oder andere wichtige Dinge getan, die in diesem Alter getan werden müssen. Eißfeldt hat es als Solokünstler zum Popstar und bis in die „Sesamstraße“ geschafft. Die VIP-Prominenz von Jan Delay und der Kult-Status der Beginner bilden somit optimale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart, bei dem aus kommerzieller Sicht eigentlich wenig schief laufen kann.

Die beiden vorab veröffentlichten Singles wurden dabei strategisch klug ausgewählt: Düster beginnt „Ahnma feat. Gzuz & Gentleman“ mit warnendem Brummbass, bevor die Rückkehr des „Testsiegers“ ausgiebig gefeiert wird. Das schwarz-weiße Video führt durch die dunklen Ecken des Hamburger Hafens und lässt die Kumpels finster posieren.

Die zweite Single „Es war einmal...“ erzählt im Retro-Sound die Erfolgsstory von den Anfängen als „coolen Hosenscheißern“ in alternativen Jugendzentren bis zu den umjubelten Auftritten als Posterboys in TV-Shows.

Im aufwändig produzierten Video wird die eigene mit der TV-Geschichte kurzgeschlossen. Es wird durch alle Kanäle gezappt, wobei die Nachrichten-Moderation, der Korrespondenten-Bericht, die Klingelton-Werbung, die Talksendung oder die Wahrsager-Hotline insbesondere Hamburger Prominente wie Linda Zervakis, Giovanni di Lorenzo, Olli Dittrich, H.P. Baxxter, Fatih Akin oder Tim Mälzer präsentieren.

Starke Singles

In jedem Fall ist der Support breit aufgestellt und inszeniert: von der Hip-Hop-Familie hier bis zur TV-Familie da, Hauptsache prominent. Während „Ahnma“ eher jüngere Hörer anspricht, zielt „Es war einmal...“ mehr auf die ältere Kundschaft, die mit den Beginnern alt und erwachsen geworden ist. Beide Singles sind gleich an den Anfang des neuen Albums sortiert und stellen, unabhängig von der massiven Präsenz landesbekannter Sympathisanten in den Videos, gleichzeitig die Höhepunkte dar.

Was danach kommt, und das sind immerhin zehn Tracks, fällt dagegen mal mehr, mal weniger deutlich ab. Musikalisch ist das definitiv versiert, setzt auf Funk oder Reggae im richtigen Moment oder, wenn es sein muss, auf elektropunkige Quatschmacherei, wie sie die befreundeten Deichkinder anbieten, und wirkt damit aber auch oft etwas sehr kalkuliert.

Größere Experimente werden nicht gewagt. Die Wörter kringeln sich zwar noch immer gekonnt und ziehen dabei eindrucksvolle Girlanden, inhaltlich drehen sich die Reime aber meist um sich selbst und treffen seltener ins Schwarze.

Stücke wie „So schön“ (ein Liebeslied an die besseren Hälften) oder „Spam“ (ein Klagelied über die digitalisierte Welt) leiden unter der schlichten Umsetzung einer schlichten Aussage. In „Kater“ wiederbeleben nach einer versoffenen Nacht Bläser, Streicher und Beat sanft den „Herrn der Augenringe“, der aber ziemlich dummes Zeug labert: „Mein Körper fühlt sich an wie Dresden 45“. Einzig „Nach Hause“ macht sich ernsthaftere Gedanken über Heimat, Migration und Überfremdung, ohne das Thema nur knalligen Punchlines zu opfern.

Mit dem Album „Advanced Chemistry“ kehrt eine Hip-Hop-Crew zurück, die um ihren Status weiß und ihn versiert ausspielt. Weniger Nostalgie und mehr Neugier, weniger einfache Antworten und mehr komplexere Fragen hätten den Tracks gut getan.

Da können Gäste wie Samy Deluxe, Dendemann, Megaloh oder Haftbefehl nicht gegen an: trotz überdurchschnittlichem Aufwand nur ein gerade einmal durchschnittliches Ergebnis. Dass die Beginner es besser können, sollten sie das nächste Mal nicht nur behaupten, sondern auch beweisen.

Aktuelle CD: Beginner, „Advanced Chemistry“ (Vertigo Berlin/Universal Music)

Live am 15. November in der Stadthalle Fürth, am 21. November in der Würzburger Posthalle (ausverkauft) und am 17. März 2017 in der Bamberger Brose Arena.

Oliver Seifert