Bei glühender Hitze: Nürnberg fiebert Klassik-Open-Air entgegen

Straßen rund um den Luitpoldhain werden teilweise abgesperrt - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Eigentlich sollte der Luitpoldhain ja der grünste Konzertsaal der Stadt sein - zum Klassik-Open-Air am Samstagabend präsentiert er sich jedoch alles andere als grün. Die Hitze ist eben nicht der beste Freund einer Wiese. Einigen Fans macht sie jedoch gar nichts aus, sie verharren schon jetzt im Park, um ab 20 Uhr beste Sicht auf die Bühne zu haben.

Die ersten Besucher sicherten sich bereits die besten Plätze für das Klassik-Open-Air am Samstagabend. © NZ



Die ersten Besucher sicherten sich bereits die besten Plätze für das Klassik-Open-Air am Samstagabend. Foto: NZ



"Viel Wasser" - das ist das Geheimrezept gegen die Hitze des Mannes, der am Mittag mit einem Hammer in der Hand über das Gelände läuft. Er reserviert sich seinen Platz für später, weiß nur noch nicht, ob er sich nun besser für ein schattiges Plätzchen unter einem Baum oder neben einem Lautsprecher entscheiden soll. Hat er die Plane am Boden befestigt, verschwindet er noch einmal für zwei Stunden, später will er auf einem bequemen Picknickstuhl auf das Konzert am Abend warten. Dann gibt es auch Rotwein, Fleischpflanzerl und eine Quiche. Ob er es fair findet, sich jetzt schon einen Platz zu reservieren? "Schauen Sie mal nach da hinten, da stehen schon Biertischgarnituren", sagt der Mann und verweist auf andere.

Eigentlich halten sich die Reservierungen am Samstagmittag auch noch in Grenzen. Lediglich ein paar Planen liegen vor der Bühne - und die waren schon am Freitag da. Sie gehören schließlich den Hardcore-Klassik-Open-Air-Fans, die schon der Generalprobe lauschten - und das bei strömenden Regen. "Nirgendwo hat es geregnet, hier aber wie aus Eimern", sagt Magdalena Bauer vom Kulturreferat. Das Publikum sei klatschnass gewesen. Zur Belohnung für dieses Durchhaltevermögen gibt es am Samstagabend dann eben die besten Plätze. Überhaupt: Die meisten derer, die schon ihre Picknickdecken ausgebreitet haben, sind auch geblieben, warten vor Ort auf den Abend und fächern sich mittags Luft zu. Außerdem: "Aus dem Publikum hat sich noch kaum einer über Reservierungen beschwert", sagt Bauer.

Straßen teilweise gesperrt

Übrigens: Wer Regen herbei sehnt, der sollte sich vor dem Konzert um 20 Uhr unbedingt noch diese Sounddatei herunterladen. Für sein Auftakt-Konzert als Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker hat Kahchun Wong nämlich eigens ein Werk komponiert. Es besteht aus drei Teilen, wobei die Zuschauer im ersten Teil eine besondere Rolle spielen. Mit der Sounddatei namens "Regenschauer in Singapur" und mit Body Percussion soll gemeinsam ein Regenerlebnis der besonderen Art kreiert werden.

Ab 17 Uhr werden etliche Straßen rund um den Luitpoldhain gesperrt. Besucher reisen am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (die VAG verdichtet den Takt einiger Linien) oder mit dem Fahrrad an. Hier finden Sie alle Informationen, die Sie bei der Anreise beachten sollten.

jule