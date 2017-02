Berlinale: Trump kann gute Laune nicht verderben

67. Filmfestspiele starten am 9. Februar - Nürnberger dabei - vor 49 Minuten

BELRIN - Die Weltlage ist so kritisch wie lange nicht mehr, doch die 67. Berlinale will darauf auch mit Mut, Zuversicht und Humor reagieren. Insgesamt 399 Filme stehen vom 9. bis 19. Februar auf dem Programm der Festspiele, deren Leiter Dieter Kosslick in seinem Grußwort Friedrich Hölderlin zitiert: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“

Campieren vor den Ticket-Schaltern in den Arkaden am Potsdamer Platz – während der Berlinale ist das längst ein gewohntes Bild. Bevor die Wunschfilme ausverkauft sind, schlafen Fans lieber vor Ort noch eine Runde. © Foto: dpa



Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat die Berlinale ihre Sicherheitsmaßnahmen nochmals erhöht. „Nicht alle, die am roten Teppich stehen, sind Berlinale-Fans“, sagte Kosslick mit Blick auf die Sicherheitskräfte, deren Einsatz aber diskret sein werde. Es solle ein friedliches und weltoffenes Festival werden, das zeige, „dass Vielfalt schöner ist als Einfalt“. Damit zielte der seit 16 Jahren amtierende Berlinale-Chef auch gegen die ausgrenzende Politik des neuen US-Präsidenten, dem er ansonsten so wenig Aufmerksamkeit wie möglich schenken möchte. „Wir müssen über diesen Herrn bis zum nächsten Amtsenthebungsverfahren nicht reden.“

Dass diesmal mit „The Dinner“ von Oren Moverman nur ein Film aus den USA ins Bärenrennen geht, ist natürlich Zufall. Hollywood-Veteran Richard Gere spielt in dem Thriller um ein verdrängtes Familienverbrechen einen prominenten Politiker und dürfte für mächtig Glamour auf dem roten Teppich sorgen. Dort werden während der elf Festival-Tage auch Stars wie Catherine Deneuve, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Bruno Ganz und Robert Pattinson erwartet.

Richard Gere trifft Kanzlerin

Am Donnerstag wird sich Gere mit Kanzlerin Angela Merkel treffen, um über die Menschenrechte in Tibet zu sprechen, für die sich der bekennende Buddhist und Vorsitzende der „International Campaign for Tibet“ seit langem einsetzt. Im vergangenen Jahr war es George Clooney, den Merkel zu einem Gespräch über die Flüchtlingspolitik empfing. Auch bei den politisch engagierten Filmschaffenden ist die Bundeskanzlerin gefragt.

Im Wettbewerb der Berlinale, die stolz darauf ist, als das politischste der großen Filmfestivals zu gelten, sind explizit politische Filme diesmal rar. Der Fokus liegt klar auf Europa, familiäre Dramen und Gesellschaftsstücke dominieren, und es gibt auffällig viele Künstlerbiografien. Doch auch die können den Blick öffnen für die zerbrechlichen Befindlichkeiten unserer Welt. So wirft Etienne Comars Eröffnungsfilm „Django“ über den Gypsy-Swing-Musiker Django Reinhardt, der 1943 im besetzten Paris entscheiden muss, ob er sich von den Nazis instrumentalisieren lässt oder flieht, zugleich die Frage nach der Verantwortung des Künstlers in autoritären Systemen auf.

Mit der aktuellen Flüchtlingskrise befasst sich der finnische Kult-Regisseur Aki Kaurismäki in „Die andere Seite der Hoffnung“. Darin schlägt sich ein Pokerspieler auf die Seite eines illegal eingewanderten syrischen Flüchtlings.

Stark vertreten sind mit drei Bärenanwärtern die Deutschen. Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff führt in „Rückkehr nach Montauk“ mit Nina Hoss und Stellan Skarsgård die weltberühmte Erzählung von Max Frisch weiter – als Wiederbegegnung der Liebenden von einst. Andres Veiel zeigt seine Dokumentation „Beuys“ über Leben und Werk des Künstlers Joseph Beuys. In Thomas Arslans Drama „Helle Nächte“ zieht sich ein Ingenieur nach dem Tod seines Vaters in die Einsamkeit Norwegens zurück, wo er auf einen Neubeginn erhofft.

Gespannt sein darf man auf das Regie-Debüt des Österreichers Josef Hader, der in „Wilde Maus“ einen Wiener Musikkritiker (gespielt von Hader selbst) nach dessen Rauswurf aus der Zeitungsredaktion auf seinem Rachefeldzug begleitet. Nicht im Wettbewerb, aber in der Reihe „Perspektive deutsches Kino“ ist mit Julian Radlmaier auch ein junger Regisseur aus Nürnberg vertreten. Sein zweiter Langfilm „Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes“ ist eine politische Satire auf die eigene Situation als Filmemacher.

Das große Starkino läuft vor allem außer Konkurrenz. Regisseur Danny Boyle und sein Hauptdarsteller Ewan McGregor kommen persönlich zur Vorführung von „T2 Trainspotting“, Boyles Fortsetzung seines Kultfilms von 1996, die ihre Weltpremiere allerdings schon in Edinburgh feierte. Erstmals hat es auch ein Superheldenfilm auf die Berlinale geschafft: „Logan – The Wolverine“ mit Hugh Jackman wird von Kosslick als „sehr intelligenter Film“ beworben, der uns zeige, wie es ausgehen könnte, wenn wir die Populisten nicht in ihre Schranken weisen. Den Goldenen Ehrenbären erhält mit der vierfachen Oscar-Preisträgerin Milena Canonero eine der großen Kostümbildnerinnen des Weltkinos, die mit Regisseuren wie Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Sydney Pollack und Wes Andersen zusammenarbeitete.

Vorverkauf gestartet

Seit Montag läuft der Vorverkauf. Auch wenn das Programm etwas abgespeckt wurde, dürfte das weltweit größte Publikumsfestival wieder mit über 300 000 Besuchern rechnen. Unter den insgesamt 18 Bärenanwärtern befinden sich neben Schlöndorff, Kaurismäki und der polnischen Filmemacherin Agniezka Holland erneut viele weniger bekannte Namen, darunter der Rumäne Calin Peter Netzer, der 2013 mit seinem Drama „Mutter & Sohn“ überraschend den Goldenen Bären gewann.

Und wer weiß, vielleicht sorgt die Jury unter Vorsitz des niederländischen Filmemachers Paul Verhoeven auch diesmal für eine Überraschung. Auf der Berlinale waren es schon oft die „Außenseiter“, die mit ihren klaren Positionierungen als Filmkünstler und Beobachter der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen – im Großen wie im Kleinen – das Rennen machten. Das ist nicht das schlechteste Gütesiegel für ein Festival, das gerade heute wieder wichtige politische Zeichen setzen kann.

3sat überträgt die Eröffnungsgala am Donnerstag ab 19.20 Uhr live aus dem Berlinale-Palast.

REGINA URBAN