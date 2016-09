Bernd Regenauer führt ironisch durch Närmberch

Kabarettist porträtiert seine Heimatstadt in der Reihe "Satirisches Handgepäck" - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Kabarettist Bernd Regenauer (60) kennt sich aus mit fränkischer Wesensart und hat einen frisch-frech-fröhlichen Reiseführer für Nürnberg geschrieben – „andersch, reschbeggdlos und subbjeggdief“.

Bernd Regenauer in einem Nürnberger Kramladen, fotografiert von Carlheinz Schanzenbach (aus dem neuen Nürnberg-Buch).



Reiseführer, die historische Daten und Sehenswürdigkeiten herunterbeten, gibt es zur Genüge. Die neue Reihe „Satirisches Handgepäck“ aus dem Michael Müller Verlag in Erlangen setzt dagegen auf das Spiel mit Klischees, unterhaltsamen Stil, originelle Perspektiven – und Kabarettisten als Autoren. Herausgeber der Reihe ist der Autor und TV-Produzent Christian Schultz.

Bernd Regenauer, der auch schon einen fränkischen Sprachführer geschrieben hat, ist der richtige Mann für Nürnberg, auch wenn er sich der Stadt nicht mit satirischer Häme, sondern mit freundlicher Ironie nähert. Dabei verlässt er die bekannten Trampelpfade und führt auch zu Nebenschauplätzen und Seitengassen. Deshalb geht es auch höchst unsystematisch zu, dafür gibt es einige Überraschungen, wie das halt so ist, wenn man so herumschlendert.

Tatsächlich eignet sich das hübsch illustrierte Buch als amüsante Lektüre für Touristen ebenso wie für Einheimische. Man erfährt Einiges über angesagte Cafés und Kneipen, über Problemviertel, Spezialitäten, Absurditäten und Mysterien – Bratwurst und Club inklusive. Dazu gibt es allerlei Tipps und nützliche Adressen.

Über die Nordstadt heißt es: „Hier leben die Vegetarier mit Geld inmitten zugeparkter Anwohner-Parkplätze und diskutieren über Büffelmozzarella aus toskanischen Bergdörfern, die außer ihnen keiner kennt.“ Dagegen: „Die Südstadt ist nicht so schlimm, wie manche denken – jedenfalls wenn sie so wäre, wie sie sein könnte, was sie aber nicht unbedingt ist. Anders gesagt: Man mag sie, oder man mag sie nicht.“

Das Szene-Viertel Gostenhof wird in den höchsten Tönen gepriesen, die endlose Diskussion über den Ausbau des Frankenschnellwegs ebenso thematisiert wie der trostlose Zustand von Nürnbergs öffentlichen Plätzen. „Eine städtebauliche Katastrophe!“

Unter den verschiedenen Tipps sticht einer besonders heraus: Wie man am besten per Boot zum Heimatministerium kommt.

Erwähnenswert sind auch die originellen Fotos von Carlheinz Schanzenbach, der Nürnberg so zeigt wie es ist – ungeschminkt, aber reizvoll. Spätestens da hat es auch der Letzte begriffen: Die Stadt ist viel besser als ihr Ruf. Sogar ein Kabarettist muss das zähneknirschend einsehen. Deshalb steckt im satirischen Handgepäck eine heimliche Liebeserklärung.

Bernd Regenauer: Nürnberg. Satirisches Handgepäck. Michael Müller Verlag, Erlangen. 159 Seiten, 12,90 Euro.

Am 25. September kann man einen Satirischen Stadtrundgang mit Regenauer machen. (Anmeldungen im Balazzo Brozzi, Hochstr. 2; Treffpunkt 15.30 Uhr am Neuen Museum).

Lesungen am 28. September, 19 Uhr, im Fifty Fifty in Erlangen, am 29. September, 18 Uhr, im Casablanca in Nürnberg, am 6. Oktober, 18.30 Uhr, in der Thalia-Buchhandlung in Nürnberg und am 17. Oktober, 20 Uhr, in der Stadtbücherei Lauf.

STEFFEN RADLMAIER