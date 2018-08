Bieber, Britney, DJ Ötzi: Die Musiksünden der 2000er

NÜRNBERG - Mit "Aicha" zum ersten Mal den Schwarm küssen oder "Hamma!" in der Disko abgehen: Das neue Jahrhundert hat sich musikalisch nicht gerade von seiner besten Seite präsentiert. Trotzdem sind Las Ketchup, No Angels und Co. in unseren Köpfen tief verankert. Wir lassen die größten Musiksünden Revue passieren.

Bilderstrecke zum Thema Bieber, Britney und Las Ketchup: Die größten Musik-Sünden der 2000er Wer in den 2000ern groß geworden ist, der musste einige musikalische Fehltritte mit anhören - angefangen mit DJ Ötzi über Britney Spears bis zu Justin Bieber. Wir haben die größten Musiksünden gesammelt und retrospektiv kommentiert. Aber Achtung: Es besteht Ohrwurmgarantie!