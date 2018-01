Bis die Decke tropft: Depeche Mode heizen Nürnberg ein

Trio treibt Publikum mit DüsterPop-Hymnen den Schweiß auf die Stirn - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Auf dem zweiten Teil ihrer "Global Spirit"-Tour schauten Depeche Mode am Wochenende in Nürnberg vorbei. Für das Gastspiel von Dave (Gahan) & Martin (Gore) – Andrew Fletcher war wie immer auch irgendwie anwesend – präsentierte sich die Arena seit Wochen ausverkauft.

Und das kultisch verehrte Trio enttäuschte seine Fans und Jünger nicht: Zusammen mit ihren bewährten, gut geölten Live-Musikern Christian Eigner am Schlagzeug und Peter Gordeno an den Keyboards wurde zwei Stunden lang nach allen Regeln der Kunst abgeräumt.

Neben drei Nummern vom anständigen neuen Studioalbum "Spirit" und allein fünf Nummern von der erfolgreichen "Ultra"-Scheibe, die letzten Sommer zum Tourneestart zwanzigjähriges Jubliäum feierte, lag der Schwerpunkt des Programms auf den unsterblichen Klassikern der Band.

Natürlich waren die überwiegend mittelalten Besucher aber in die Arena gepilgert, um mit DüsterPop-Hymnen wie "Stripped", "Personal Jesus", "Enjoy The Silence", "Never Let Me Down Again", "Walking In My Shoes" und "Everything Counts" ihre eigene Jugend zu feiern... und wurden in dieser langen, schweißtreibenden Nacht in der knackeheißen Riesenhalle, in der am Ende das Wasser von der Decke tropfte, nicht enttäuscht.

gnad