Bob Dylan beehrt Nürnberg

Am Sonntag ist der Rock-Poet in der Frankenhalle zu Gast - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Vor 40 Jahren war er erstmals in der Stadt, nun kehrt Bob Dylan zurück: Ein kleiner Rückblick auf die Nürnberger Konzerte des Welt-Stars.

Fotografieren lässt sich der öffentlichkeitsscheue Meister nur sehr ungern, bei seinen Konzerten sind Fotografen nur noch äußerst selten zugelassen. Dieses Foto von Bob Dylan wurde 2011 bei einem Auftritt in Vietnam aufgenommen. © Foto: dpa



Fotografieren lässt sich der öffentlichkeitsscheue Meister nur sehr ungern, bei seinen Konzerten sind Fotografen nur noch äußerst selten zugelassen. Dieses Foto von Bob Dylan wurde 2011 bei einem Auftritt in Vietnam aufgenommen. Foto: Foto: dpa



Bob Dylan verbindet mit Nürnberg eine besondere Geschichte: Im Juli 1978 gab der Rock-Poet auf dem Zeppelinfeld sein erstes Open-Air-Konzert in Deutschland. Der Auftritt des Protestsängers jüdischer Abstammung auf dem ehemaligen Aufmarschgelände der Nazis hatte Symbolcharakter. Auch für den Künstler selbst war es ein ganz besonderes Erlebnis, wie er hinterher dem Konzertveranstalter Fritz Rau gestand.

In Nürnberg fand 1987 aber auch eines der schlechtesten Konzerte in der langen, wechselhaften Karriere Bob Dylans statt: Er trat lustlos in der Frankenhalle mit Tom Petty & The Heartbreakers auf, der Sound war zum Davonlaufen.

Insgesamt hat der einstige Held der Jugendbewegung, inzwischen fast 77 Jahre alt und zum Literatur-Nobelpreisträger gekürt, fünf Konzerte in Nürnberg gegeben. 1998 trat er beim Festival "Rock im Park" auf, 2002 in der Frankenhalle und 2011 in der Arena.

Nun macht der weltberühmte, einflussreiche Rock-Poet auf seiner "Never Ending Tour" wieder Halt in Nürnberg und kommt in die Frankenhalle.

nn