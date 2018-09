Brass im Biergarten

PYRAS - Ein Musikfestival feiert Premiere: Zum ersten Mal findet am 15. September im Gutshof der Landbrauerei Pyras das Hopfenplücker-Festival statt.

Blasmusik, Rock und Mundart: Auch das Bamberger Kellerkommando ist beim Hopfenpflücker-Festival mit von der Partie. © Foto: PR



Rockfans ist das Dorf im Landkreis Roth schon seit längerem ein Begriff. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die "Classic Rock Night" in Pyras etabliert.

Jeden Sommer im Juli ist dort Rockmusik der härteren Gangart zu hören. Das erfolgreiche Konzept hat die ortsansässige Brauerei zusammen mit dem Concertbüro Franken entwickelt.

Aus einer Bierlaune heraus entstand nun die Idee zu einem weiteren Event in der Metropolregion: Ein Festival zum Ende der Hopfensaison im Spätsommer. Die Bühne steht in einer großen Scheune und der Biergarten wird mit Zeltdächern überspannt. Ein Open-Air also mit Wetterschutz. Der musikalische Schwerpunkt des ersten Hopfenplücker-Festivals liegt passenderweise auf aktuellen Heimatsounds aus Bayern mit Blasmusik und Mundart.

Das Programm wird angeführt von der mitreißenden Münchner Brass Band "Moop Mama", die im vergangenen Jahr beim Nürnberger Bardentreffen in großer Besetzung Furore machten. Mit dabei sind auch die Stimmungsmacher von der Dialekt-Rock-Gruppe "Django 3000" und dem Bamberger "Kellerkommando".

Blasmusik, Rock, Mundart und Gaudi kommen auch bei "Pam Pam Ida", "Deschowieda", "Hip Da Banda", "Die Fexer" und "Hundsgrübbl" nicht zu kurz.

www.hopfenpluecker-festival.de

