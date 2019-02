"Breaking Bad"-Hammer: Netflix setzt Serie als Film fort

NÜRNBERG - "Breaking Bad" gilt als eine der populärsten Serien aller Zeiten. Über fünf Jahre nach dem Serienende erhält das Drogen-Drama eine Film-Fortsetzung auf Netflix. Es gibt bereits erste Hinweise auf Handlung und Starttermin. Ob Walter White zurückkehrt, ist jedoch noch unklar...

Serienfans frohlocken! Netflix wird die Erfolgsserie "Breaking Bad" als Film fortsetzen. Im Mittelpunkt soll die von Aaron Paul gespielte Figur Jesse Pinkman stehen. Kehrt auch Walter White (Bryan Cranston) zurück? © AMC / Sony Pictures Television



Es wird wieder gekocht! Für viele Zuschauer gilt das Gangster-Epos "Breaking Bad" noch heute als eine der besten Serien aller Zeiten. Im Januar 2008 erschien die Drama-Serie um einen an Lungenkrebs erkrankten Chemielehrer, der Crystal Meth herstellt, um seiner Familie einen Nachlass aufzubauen. In einer Zeit, in der Premium-Serien noch Mangelware waren, wurde die Produktion zum Welterfolg. Über zehn Jahre später erhalten Fans bald eine Fortsetzung der Geschichte um Walter White und seinen Komplizen Jesse Pinkman. Netflix sicherte sich die Rechte am Format von US-Sender AMC und produziert derzeit einen Film, der nach dem Ende der Serie ansetzen soll.

Bereits seit dem Serienfinale 2013 hält Netflix im Großteil seiner Märkte die Rechte an "Breaking Bad", das auch in Deutschland seit Jahren im Angebot des Video-on-Demand-Anbieters abrufbar ist. Netflix darf den Film vorausichtlich noch vor dem Koproduzenten AMC veröffentlichen.

Erste Hinweise auf den Filminhalt

Die Filmfortsetzung soll alle Zutaten enthalten, die das Sequel zu einem gelungenen Sehvergnügen machen könnten. Serienschöpfer Vince Gilligan soll laut dem Branchendienst "Variety" wieder das Drehbuch zum "Breaking Bad"-Film schreiben und auch Regie führen. Mit von der Partie sind ebenfalls die Stamm-Produzenten Mark Johnson und Melissa Bernstein.

Schon in den vergangenen Monaten gab es verschiedene Hinweise auf eine Fortsetzung, die auch inhaltliche Schlüsse zuließen. Kürzlich bestätigte Walter White-Darsteller Bryan Cranston die Produktion eines Film-Ablegers zur Serie. Unklar ist allerdings, ob Cranston darin zu sehen sein wird, denn - ohne zu viel zu verraten - wird der Film, der nach dem Serienfinale ansetzt, die Geschehnisse in der Originalserie wohl nicht rückgängig machen. Cranston bekundete derweil, gerne am Film teilnehmen zu wollen, sollte er gefragt werden.

Jesse Pinkman wird Hauptfigur des Films

Erste Medien gaben preis, dass sich der Film um Jesse Pinkman drehen soll, den ehemaligen Schüler Walter Whites, der später mit ihm ein Drogenimperium aufbaut, dann aber zu seinem Todfeind wird. Pinkman-Darsteller Aaron Paul wird seine Paraderolle für den Netflix-Film wieder einnehmen.

Zwar halten die Produzenten inhaltliche Details noch unter Verschluss, findige Fans wurden vor Kurzem aber auf Informationen des New Mexico Film Office aufmerksam, die nahelegen, dass die Produktion bereits in den Endzügen ist und womöglich noch dieses oder Anfang kommenden Jahres erscheinen könnte.

Seit der ersten Staffel spielte die Drama-Serie in Albuquerque, New Mexico. Die US-Behörde informierte kürzlich darüber, dass ein Film mit dem Titel "Greenbrier" von November bis Mitte Februar im US-Staat gedreht wird. Darin soll es um die Flucht eines entführten Mannes und seinen Kampf um Freiheit gehen. Das passt bestens zu den Ereignissen am Ende von "Breaking Bad", als Figur Jesse von einer Neo-Nazi-Gang gekidnapped und mit der Hilfe Walters befreit wurde ...

Fans auf der ganzen Welt reagierten mit Jubelstürmen auf die von US-Medien bekanntgegebene Film-Ankündigung, die AMC, Netflix und das produzierende Studio Sony Pictures Televison vorerst nicht kommentieren wollten. Für viele Fans steht aber fest, dass eine lang ersehnte, würdige Fortsetzung nur durch einen Film zu bewerkstelligen wäre.

"Breaking Bad" gilt als eine von wenigen Qualitäts-Serien, die nicht dem Ruf des Geldes erlagen und ihre Geschichte auf dem Zenit ihres Erfolgs mit einem inhaltlich runden Abschluss beendeten. Nach fünf Staffeln und 62 Episoden war im September 2013 Schluss für "Breaking Bad".

Timo Nöthling