Brotlos? Kreative und ihr Kampf ums Geld

Regionale Autoren und Bildende Künstler fordern angemessene Honorare - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Kein Mensch käme auf die Idee, sein Auto in die Werkstatt zu bringen und zu meinen, er bekäme die Dienstleistung umsonst oder er könne den Preis dafür selbst festlegen. Im Kulturbereich ist das oft anders, klagen regionale Autoren und Bildende Künstler - und gehen in die Offensive.

In der Kulturbranche ist der Kampf ums Geld besonders hart. 21 regionale Autoren gehen jetzt in die Offensive. Foto: Waldbach



Sie sind sauer: 21 fränkische Autoren — darunter auch bekannte Namen wie Veit Bronnenmeyer, Tessa Korber, Tommie Goerz, Elmar Tannert und Petra Nacke — haben einen offenen Brief verfasst, in dem sie sich bitter beklagen über die Zahlungsmoral von Kulturämtern, Buchhandlungen und sonstigen Veranstaltern von Lesungen. "Es scheint Sport zu sein, Autoren und Autorinnen so mies wie möglich zu bezahlen", stellen sie fest und plaudern in ihrem Schreiben aus dem Nähkästchen.

Da schildern sie, wie Mindest-Honorare gedrückt oder Lesungen gar nur zum Nulltarif angesetzt werden. Schließlich, so ein häufiges Argument, das den Schriftstellern entgegengebracht wird, machen sie bei einer Lesung ja Werbung für ihr Buch oder verkaufen gleich Exemplare am Signiertisch. Das stimmt, aber: "Der Gewinn liegt im Schnitt bei einem Euro pro Buch", erklären die Autoren.

Debatte im Bundestag

Lesungen sind eine wichtige Einnahmequelle, um finanziell über die Runden zu kommen, ebenso übrigens wie Preise, Stipendien, Stadtschreiber-Programme oder andere von der öffentlichen Hand geförderte Maßnahmen. "Die Hälfte bis zwei Drittel der Autoren, auch solche, die bei namhaften Verlagen unter Vertrag sind, können nicht von ihrer Schreibtätigkeit leben", sagt Bodo Birk, der das Poetenfest in Erlangen organisiert, eines der großen und traditionsreichen Literaturfestivals im Lande.

Ganz ähnlich wie in der Literatur wird in anderen Kulturbranchen, zum Beispiel in der Bildenden Kunst argumentiert: "Man erzählt den Künstlern mit großer Ernsthaftigkeit, dass sie für die öffentliche Präsenz ihrer Werke in Ausstellungen dankbar zu sein haben und sie nur so bekannt werden, weshalb sich eine Bezahlung erübrige", kritisiert der Bundesverband Bildender Künstler (BBK) und räumt auf mit der Vorstellung vom massenhaften Verkauf von Arbeiten in Ausstellungen: "Kunstwerke werden bis zu x mal ausgestellt, bis es einmal zu einem Verkauf kommt, falls überhaupt."

Altersarmut als Folge

Bei einer Debatte im Bundestag wurde das kürzlich mit Zahlen untermauert: "Trotz der regen Ausstellungstätigkeit nehmen zwei Drittel der Künstlerinnen und Künstler weniger als 5000 Euro im Jahr durch Verkauf ihrer Werke ein", betonte Sigrid Hupach von der Partei Die Linke. "Niedrige Honorare, mangelnde soziale Absicherung und infolgedessen Altersarmut: Das ist die ungeschminkte Realität vieler Kulturschaffender und Kreativer in diesem Land. Es ist weiter brotlose Kunst", sagt Ulle Schauws von Bündnis 90/Die Grünen.

In Berlin wurde Realität, was in anderen Bundesländern und auch im Deutschen Bundestag seit gefühlt einer Ewigkeit debattiert wird: Ausstellungshonorare für Maler, Grafiker oder Bildhauer. In Berlin werden sie nun aus einem mit 300 000 Euro gefüllten Topf in allen Ausstellungshäusern bezahlt, die von der öffentlichen Hand getragen werden. Für Teilnehmer an Einzelausstellungen gibt es 1000 Euro, für Teilnehmer an Gruppenausstellungen zwischen 150 und 350 Euro, je nach Anzahl der beteiligten Künstler. "Aber das gilt nur für Künstler, die in Berlin ansässig sind", erklärt Helge Wütscher, Vorstand des mittelfränkischen BBK.

Gegen Gagendumping

Auch er befürwortet Ausstellungshonorare und sieht die Bildende Kunst im Vergleich zu andern Sparten benachteiligt: "Bei Musikern ist es keine Frage: Da verhandelt man über die Höhe des Honorars, aber nicht darüber, ob es überhaupt eines gibt." Und woran liegt diese Ungleichbehandlung? "Bei einem Konzert sieht man die Musiker bei der Arbeit. In einer Ausstellung sieht man nur das Ergebnis der Arbeit. Das ist vielleicht nicht so spektakulär", meint Wütscher.

Ähnlich geht es den Autoren mit ihren Lesungen. Dort bekommen sie mitunter zu hören: "Sie müssen doch nichts mehr tun. Es steht doch schon alles in den Büchern." Eigentlich sollte kein Autor weniger als 350 Euro für eine Lesung bekommen. Das ist der vom Syndikat, der Vereinigung der deutschsprachigen Krimiautoren vorgeschlagene Satz, um Gagendumping zu verhindern. Auch Nicht-Krimiautoren haben sich dem angeschlossen. Die Summe deckt dann die Lesung ab, aber auch die Vorbereitung, die An- und Abfahrt, Steuern, Sprit, Versicherungen und was sonst noch so anfällt.

Forderungen gehen nach oben

"Natürlich zahlen wir Honorar", sagt Bodo Birk, nennt zwar keine konkreten Summen, 350 Euro aber als absolute Untergrenze. "Bei Autoren, die gefragt sind, liegen die Honorare aber in anderen Dimensionen" weiß Birk und erklärt: "In den vergangenen Jahren gingen die Forderungen sprunghaft nach oben. Da können wir bald nicht mehr mithalten."

Je bekannter ein Musiker oder Literat, ein Schauspieler oder Maler ist, umso weniger Gedanken muss er sich um seine Finanzen machen, kann Gagen diktieren. Das große Heer der Kreativen aus der zweiten oder dritten Reihe dagegen kämpft oftmals ums Überleben. Und auch viele Institutionen, in denen sie sich präsentieren.

"Natürlich wäre es wünschenswert, dass alle, die Kunst ausstellen, dafür Miete zahlen. Aber das darf selbstverständlich nicht an die Substanz der Einrichtungen gehen", betont Helge Wütscher. Kommunale Häuser könnten mehr bezahlen als kleine, ehrenamtlich betriebene Einrichtungen. Dem trägt das "Berliner Modell" Rechnung und sieht auch keine Ausstellungshonorare in kommerziellen Galerien vor. "Die Einführung einer Ausstellungsvergütung würde eine starke Belastung für die ohnehin nicht immer üppig finanzierten kleinen Museen und kommunalen Galerien bedeuten", warnt Philipp Lengsfeld von der Union, der es aber richtig findet, gegen den "Geist der Umsonstkultur, die sich gerade durch das Internet in den letzten Jahren stark ausgebreitet hat", vorzugehen. Er sieht den politisch richtigen Weg darin, Galerien und Museen finanziell zu stärken, etwa durch die Erhöhung des Ankaufsetats.

Schlechte Beispiele sammeln

Der BBK Mittelfranken, der einen kleinen Projektraum in Nürnberg betreibt, zahlt jedem, der dort ausstellt, 200 Euro. "Wir versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen", erklärt Wütscher, der weiß, dass eine Ausstellung für einen Künstler immer eine Investition ist: "Man muss die Werke verpacken, transportieren und braucht Material, um sie zu präsentieren."

Burkhard Blienert, Bundestagsabgeordneter von der SPD, verweist auf das Vorbild Schweden: Dort werden Bildende Künstler seit 2009 beim Ausstellen ihrer Werke anteilig an den Einnahmen der Museen beteiligt. "Ein Label zeichnet Einrichtungen aus, die eine angemessene Vergütung bezahlen", erklärt Blienert.

Den umgekehrten Weg gehen nun die 21 fränkischen Autoren: Ein Jahr lang werden sie bundesweit die "Unverschämtheitshighlights" sammeln und die schäbigsten zehn zur Buchmesse veröffentlichen. Im Wortlaut und mit Namen. "Das wird nichts helfen, aber uns tut’s gut".

Birgit Ruf