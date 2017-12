Bushido sagt Tour ab! Ersatztermin für Nürnberg steht

NÜRNBERG - Am Donnerstag hätte er eigentlich in Nürnberg auftreten wollen, doch daraus wird nichts. Rapper Bushido (39, "Black Friday") hat kurz vor dem Start seine komplette Tournee abgesagt. Für den Gig im Löwensaal gibt es bereits einen Ersatztermin.

Bushido hat Rücken. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa



"Hey Leute, einige hatten schon davon gehört, jetzt nun offiziell. Wir mussten die Tour nun doch wegen meiner Bandscheibe und Schulter verschieben", schrieb Bushido auf Facebook. Die Konzerte sollen im Mai nachgeholt werden, die bereits gekauften Tickets behielten ihre Gültigkeit. Der Auftritt in Nürnberg im Löwensaal geht nun am 7. Mai 2018 über die Bühne.

Der Künstler wollte an diesem Dienstag seine Tour in Wien starten. "Wir sehen und hören uns im Mai. Sorry für die Unannehmlichkeiten! Bis bald!", schrieb Bushido in seinem Post. Bereits 2010 hatte der Rapper eine Tour wegen einer Bandscheiben-Operation verschieben müssen.

