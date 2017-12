Bushido tritt am Donnerstag im Nürnberger Löwensaal auf

Rapper geht mit neuem Album "Black Friday" auf Tour - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Seine Tour ist noch blutjung - und schon in Nürnberg zu Gast: Am 7. Dezember kommt Bushido mit seinem neuen Album in den Löwensaal. Ein "Black Friday" am Donnerstag.

Mal mit, mal ohne Vollbart: Bushido verändert immer wieder sein Äußeres. © dpa



Jedes Jahr ist ein gutes Jahr für Bushido, zumindest läuft es seit mittlerweile über 15 Jahren für den Berliner Rapper ziemlich rund. Gerade erst vor wenigen Wochen warf er mit "Black Friday" ein neues Album auf den Markt, knackte Rekorde, setzte sich in der Chartspitze fest. Um das Jahr abzurunden, geht Bushido im Winter noch einmal auf Tour. Erst in Wien, dann München - und am 7. Dezember, als dritter Stopp, kommt "Sonny Black" nach Nürnberg in den Löwensaal.

Bushido sorgte in der Vergangenheit auch in Nürnberg für jede Menge Wirbel. Etwa 2015, als er sich bei einem unangemeldeten Videodreh ins Rathaus am Hauptmarkt schlich und dort Szenen für sein Video "G$D (Gott sei Dank)" mit Shindy aufnahm.

Neben der Zeppelintribüne ist dort auch der Wolffsche Bau zu sehen. Der Pressesprecher der Stadt, Siegfried Zelnhefer, sprach damals von einem "innerstädtischen Missverständnis", davon, das plötzlich "drei Burschen" aufgetaucht seien und für Verwirrung gesorgt hätten.

Nun, am 7. Dezember, gibt es ein Wiedersehen mit zumindest einem dieser Burschen in Nürnberg.

