Bye-bye: Bella Block ist jetzt TV-Geschichte

Am Samstagabend lief der letzte Film aus der Krimi-Reihe im ZDF - vor 39 Minuten

BERLIN - Die Krimireihe "Bella Block" ist nach einem Vierteljahrhundert Geschichte. Der letzte Streifen "Am Abgrund" flimmerte am Samstagabend über die deutschen TV-Bildschirme. Auch andere Krimis und ihre Figuren haben - oder hatten - eine lange Präsenz in der Fernsehwelt. Ein kleiner Rückblick.

Bella Block (Hannelore Hoger) und Raven Morlock (Sabin Tambrea) in einer Szene des letzten Films "Am Abgrund", der am Samstagabend die Krimi-Reihe im ZDF beendete. © Hardy Brackmann/ZDF



Am Samstagabend lief der letzte Film aus der Reihe "Bella Block" mit Hannelore Hoger in der Hauptrolle. Damit war nach einem Vierteljahrhundert und 38 Folgen Schluss für die ZDF-Serie. Die kauzige Kommissarin, die auch im Ruhestand Verbrecher jagte, ist nun passé. Alles hat ein Ende. Manchmal dauert es aber länger. Gerade bei Krimiserien hat Deutschland Erfahrung damit.

Manche Reihe oder Serie läuft hierzulande jahrzehntelang. Genauso lang wie "Bella Block" - nämlich 24 Jahre, von 1974 bis 1998 - war zum Beispiel auch "Derrick" im Einsatz. Hauptdarsteller Horst Tappert kam auf 281 Episoden in dieser Zeit. Sein Assistent Harry Klein, gespielt von Fritz Wepper, war vorher sogar schon in der Serie "Der Kommissar" dabei. Bei RTL läuft immerhin schon seit 22 Jahren "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei".

Seit mehr als 31 Jahren läuft die ARD-Serie "Großstadtrevier". Davon ist Jan Fedder 25 Jahre dabei. Im ZDF hat die Serie "SOKO München" eine Sonderstellung, läuft sie doch bereits seit 40 Jahren, 38 davon unter dem Titel "SOKO 5113" und mit wechselnden Mitwirkenden, lange Zeit aber mit Werner Kreindl und Wilfried Kraus.

Krimi als langlebigstes TV-Format

Deutschland scheint besessen von Krimiserien - sie gehören zu den meistgeguckten und eben zum Teil auch langlebigsten TV-Formaten überhaupt. Die ARD-Reihen "Tatort" (seit 1970) und "Polizeiruf 110" (seit 1971, zunächst als DDR-Produktion) sind dafür der beste Beweis. Die Sonntagskrimis sind Reihen, die sich aus verschiedenen Teams in verschiedenen Städten und Regionen zusammensetzen, bei denen es immer wieder Personalwechsel gibt.

Allerdings gibt es innerhalb des "Tatorts" einige Ermittlerfiguren, die es mit «Bella Block» aufnehmen können oder sie sogar übertreffen. Rekordhalterin ist Lena Odenthal in Ludwigshafen, verkörpert von Ulrike Folkerts, die bald 29 Jahre im Einsatz ist (seit 1989).

Hinter der Dienstältesten folgt das Münchner Duo Batic und Leitmayr (Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec), das seit 1991 ermittelt, gefolgt vom Kölner Duo Ballauf und Schenk (Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär), das seit 1997 gemeinsam im Programm ist. Ballauf war zuvor schon ein paar Jahre in Düsseldorf im Einsatz.

dpa