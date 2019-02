Carolin Kebekus begeisterte in der Nürnberger Arena

NÜRNBERG - Man kennt sie aus der Nachrichten-Satire "heute show", sie ist eine der Hauptakteurinnen der alternativen Karnevalssitzung in ihrer Heimatstadt Köln, und sie hat bereits mehrfach den Deutschen Comedypreis erhalten. Nun trat die Komikerin, Sängerin und Schauspielerin Carolin Kebekus mit ihrem aktuellen Programm "PussyNation" in der ausverkauften Nürnberger Arena auf.

Laut und lustig: Komikerin Carolin Kebekus. Foto: Foto: Guido Kirchner/dpa



Es gibt diese Frauen, die sind irgendwie ein bisschen anders als die anderen. Sie sind meistens zu laut, haben die Angewohnheit, über Sachverhalte und Erlebnisse nicht einfach zu berichten, sondern noch aus jeder simplen Ampelüberquerung ein Entertainment-Event zu machen; sie haben Meinung und Selbstbewusstsein, die unter Umständen in einer dröhnenden Unwetterlage koalieren, auf dass die Ohren nur so flattern.

Wenn diese Frauen dann auch noch aussehen, als könnten sie kein Wässerchen, sondern höchstens vielleicht mal einen kleinen Prosecco trüben, in Wahrheit dann aber mit einem kurzen Wimpernklimpern und in Highheels den halben Ortsverband unter den Tisch saufen, dann möchte man mit ihnen unbedingt sofort an einem Samstagabend um die Häuser ziehen, an Theken sitzen und sich bei Bieren über Erlebnisse im Allgemeinen, Männer- und Frauensachen im Speziellen und nebenbei vielleicht auch noch über alles andere austauschend lustig machen.

Am nächsten Tag wacht man dann vielleicht mit einem schweren Kopf auf, wohl aber mit einem leichten Gefühl. Weil das mit dem Um-die -Häuser-ziehen bei einer sechsmaligen Comedypreisträgerin aber leider nicht so einfach funktioniert, kauft man sich ein Ticket und sucht sich seinen Platz in der Nürnberger Arena, um dort nach Leistung des Einbürgerungsschwurs zwei Stunden Teil von Carolin Kebekus‘ "Pussy Nation" zu sein, die genau so sexualisiert ist, wie sie klingt. Allerdings aber nur vermeintlich in erster Linie, um zu unterhalten.

In zweiter Linie nämlich ist die dritte hallen- und abendfüllende Show der 39-jährigen Komikerin vor allem ein Aufruf an Frauen und, ja, auch an Männer für mehr Selbstbewusstsein, für Gleichberechtigung, für Toleranz, für Vielfalt. Für die selbstbestimmte Frau, die ein Recht hat auf Abtreibungsinformation und die Pille danach, die beim Sex nicht gut aussehen, sondern Spaß haben soll, und die gefälligst auf Männerjagd gehen soll, wenn ihr danach ist, und nicht darauf hören, dass "weibliche Sexualität anscheinend eine unglaubliche Macht hat, denn sonst hätten nicht alle so viel Angst vor ihr und würden versuchen, sie einzusperren."

Nein, es sind nicht die ganz feinen, hintersinnigen Gedanken, die hier unterm totenköpfigen Venussymbol unters hingerissene und überraschend geschlechterheterogene Volk gepfeffert werden. Es gibt Trump- und Babybilder-Bashing, es geht um den allgegenwärtigen Insta- und Bewertungswahn, Menstruationstassen und Whatsappgruppenstress; wabbelnde Oberarme kommen genauso vor wie beifallklatschende Titten und kollektiver Samenstau, der "im ausgestreckten rechten Arm eskaliert."

Man sieht eine grimassierende und sich verrenkende Kebekus, die klug ist ohne intellektuell zu sein, die sich selbst garantiert für nichts zu schade ist — vor allem nicht dafür, Gags auf ihre eigenen Kosten zu machen. Kebekus lenkt den Blick über ihre eigenen (vermeintlichen) Makel auf die Absurditäten der Gesellschaft. Das politische Herz dieser Frau, die von Rechten und Frauenhassern als "linksversiffte Gutmenschenfotze" beschimpft wird, schlägt mit ihrer Stimme in irre lautem Gleichklang – und bei all dem ist sie irre lustig. Man wäre sofort mit ihr um die Häuser gezogen.

