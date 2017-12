Checkpoint Kultur: "Der Messias" naht

Susanne Helmers Veranstaltungsempfehlungen für die laufende Woche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Kulturredaktion der Nürnberger Nachrichten hat wie jede Woche an dieser Stelle drei Veranstaltungstipps zusammengestellt - und in zweien davon weihnachtet es sehr...

Im Gostner Hoftheater in Nürnberg hat sich "Der Messias" angekündigt: Das Stück von Patrick Barlow ist ein Heidenspaß, bei dem sich die Schauspieler Olivia (Christin Wehner) und Bernhard (Helwig Arenz) an der Weihnachtsgeschichte versuchen. Regisseurin Britta Schreiber inszeniert die Komödie als rasantes Spektakel und als Fest für ihre beiden Schauspieler, die sich hier gehörig austoben dürfen und mit perfektem Timing und Gespür für Humor überzeugen. Diese Woche zu sehen am 5. und 6. Dezember, weitere Termine am 13. und 14. Dezember, der 20. Dezember ist ausverkauft.

www.gostner.de

Die in Berlin lebende Künstlerin Sabine Frank malt seit zehn Jahren Weihnachtsgebäck ausgesuchter Konditoreien und Bäckereien. Eine Auswahl ist im Nürnberger Ladenatelier Atzenhofer zu sehen. Dort wird sie bis kommenden Samstag außerdem hiesige Plätzchen ins rechte Licht rücken - auf historischen Dokumenten aus dem 19. Jahrhundert. Die Ausstellung ist anschließend noch bis 23. Dezember zu sehen. Wer ihr beim Arbeiten zusehen möchte oder eigene, besonders gute und schöne Plätzchen porträtieren lassen will, kann bis 9. Dezember täglich von 13 bis 18 Uhr in die Weißgerbergasse 22 kommen. Ich hab schon welche vorbeigebracht!

www.antonatzenhofer.de

"Hader spielt Hader", und das seit vielen Jahren. Mit seinen diversen Programmen, die immer denselben Titel tragen, war der österreichische Kabarettist und Schauspieler schon häufig zu Gast bei uns in der Region. Am 7. Dezember macht er in der Stadthalle Fürth Station. Diesmal hat Josef Hader ein "Best of" im Gepäck - das wird sicher wieder eine herrlich morbide Angelegenheit.

www.stadthalle-fuerth.de

Viel Spaß bei allem, was Sie tun, wünscht Susanne Helmer