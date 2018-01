Checkpoint Kultur: DLDA und Schweinebraten

NÜRNBERG - Wie immer an dieser Stelle gibt ein Mitglied der Kulturredaktion der Nürnberger Nachrichten ein paar Tipps für die laufende Woche. Die heutige Auswahl stammt von Susanne Helmer.

Irgendwo zwischen Poetry Slam und Lesung bewegt sich das Veranstaltungsformat "Das Lesen der anderen" (für die Coolen und Eiligen: DLDA) am Dienstag, 30. Januar, um 20 Uhr in der Fürther Kofferfabrik (Lange Straße 82). Dabei werden Songs und Storys präsentiert, und zwar von einem illustren Quartett, bestehend aus Multitalent Gymmick sowie den Poetry-Slammern Thomas Schmidt, Peter Parkster und Michael Jakob. Das Ganze soll alles werden außer langweilig - da die Jungs das ja nicht zum ersten Mal machen, sind wir mal guter Dinge. daslesen.wordpress.com

Ihre Tanztheater-Produktionen sind immer von einer großen Körperlichkeit: Die Nürnberger Choreografin Eva Borrmann bringt mit ihrer Gruppe "Plan Mee" am Donnerstag, 1. Februar, erstmals ihr neues Stück "Eat the floor" auf die Bühne (20 Uhr, Tafelhalle Nürnberg, Äußere Sulzbacher Straße 62). Darin geht es um die Kraft - positiv wie negativ - von Zeremonien und Ritualen. Nochmals zu sehen am 2.,3., 7. und 8. Februar. www.planmee.de

Ja ist denn schon wieder Schweinebraten-Zeit? Jawohl! Am Samstag, 3. Februar, findet das Traditionsfestival "Blues Will Eat" zum 27. Mal statt. Zwölf Bands spielen an diesem Abend im Nürnberger Künstlerhaus auf, und sie decken natürlich die ganze Bandbreite des Genres ab. Dazu gibt's wie immer lecker Schweiners. www.blues-will-eat.de

